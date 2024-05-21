حماد: دعم كامل للمفوضية العليا للانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السائح، في مقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي. تمحور اللقاء حول بحث سبل دعم الحكومة للمفوضية لتمكينها من أداء واجباتها والوصول إلى الانتخابات المنشودة.

تأتي هذه الخطوة في سياق تأكيد عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبو بكر مردة، على التحديات التي تواجه المفوضية في تنظيم إجراءاتها الفنية المتعلقة بمنظومات سجل الناخبين. ورغم تجاوز عدد البلديات المستهدفة المائة، تظل الأوضاع في ليبيا غير مثالية لإجراء الانتخابات بسبب الانقسام المؤسسي وتلكؤ بعض الشركاء في التعاون مع المفوضية.

وأشار مردة إلى الجمود السياسي الراهن في البلاد، مع استمرار الخلافات بين الأطراف المعنية حول القوانين الانتخابية، مما يعوق تحقيق أي تقدم في ملف الانتخابات الرئاسية والتشريعية. كما شدد على ضرورة توافق القوى السياسية الليبية على صيغة تخرج البلاد من الانسداد السياسي وتلزم الأطراف بقبول نتائج الانتخابات والالتزام بمخرجاتها.

خلال الاجتماع، أطلع الدكتور السائح رئيسَ الوزراء على استعدادات المفوضية لبدء عملية الانتخابات للمجالس البلدية في كافة أنحاء البلاد، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.

وأكد رئيس الوزراء، الدكتور أسامة حماد، دعمه الكامل لعمل المفوضية، مشدداً على استعداد الحكومة الدائم للتنسيق والتعاون المشترك بهدف إنجاح دور المفوضية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي بالوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

يأتي هذا اللقاء في وقت حساس بالنسبة لليبيا، حيث تظل البلاد في حاجة ماسة إلى استقرار سياسي وأمني يمكنها من تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعيد الشرعية وتساهم في إعادة بناء الدولة الليبية على أسس ديمقراطية.