آخر المستجدات السياسية محور مباحثات المشير حفتر وحماد

بحثَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المُسلحة مع أسامة حمّاد، آخر الأحداث والمستجدات السياسية في البلاد، بحسب ما نشرهُ المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المُسلحة.

إلى ذلك.. بحثَ حمّاد مع عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات؛ آلياتِ وسبل دعم المفوضية العُليا للانتخابات.

حماد وخلال لقائه السائح بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، اطلعَ على استعدادات المفوضية لبدء عملية الانتخابات للمجالس البلدية في أنحاء البلاد كافة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بالحكومة والبلديات المستهدفة خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور أمين عام مجلس الوزراء مصطفى المسماري.

وأكدَ حماد على دعم الحكومة الليبية للمفوضية؛ ليتسنى لها القيام بواجباتها وإجراء الانتخابات، مشدّدًا على استعداد الحكومة الدائم للتنسيق والتعاون المشترك، في سبيل إنجاح دور المفوضية، وتحقيق تطلعات الشعب بالوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب ما نشرته الحكومة الليبية عبر منصة فيسبوك.

إلى ذلك… بحث أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ونائب محافظ المصرف المركزي مرعي البرعصي، ملف الميزانية العامة الموحدة للدولة، وجاء اللقاء لاستكمال المناقشات السابقة حول الميزانية الموحدة للدولة وإتمامها.

ووفقا لبيان الحكومة فإن الاجتماع جمع كل من أعضاء اللجنة المشكّلة بخصوص إعادة هيكلة الميزانية العامة الموحدة للدولة، فتحي التومي وأحمد المرتضي وعوض العمامي.

وأقر مجلس النواب، في جلسته التي عقدها في 30 أبريل الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024 المقدم من الحكومة الليبية بقيمة 90 مليار دينار في حين لا تشمل باب التنمية. وعمل المجلس على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والمجلس لإدخال تعديلات وملاحظات النواب عليه قبل توقيعه وإحالته إلى الحكومة.