جهاز جديد يسهل عملية فحص نسبة الرصاص في المياه

أخبار ليبيا 24

منجز علمي جديد و إبتكار يضاف للإنسانية، بسبب جهاز متطور يعمل على اكتشاف وقياس تركيزات الرصاص في المياه، إبتكره مهندسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نانيانج التكنولوجية، وشركات أخرى من خلال تطوير تكنولوجيا مدمجة وقليلة التكلفة.إذ يعمل جهاز على معالجة مشكلة تلوث الماء بالرصاص التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم.

وتقدِّر منظمة الصحة العالمية أن 240 مليون شخص عالمياً يتعرضون لمياه شرب غير نقية مائة بالمائة إذ تحتوي على مستويات غير آمنة من الرصاص السامّ. ويمكن أن يؤثر التلوث بالرصاص بشدة على نمو الدماغ لدى الأطفال، ويسبب تشوهات خلقية، ويؤدي إلى مجموعة من المشكلات العصبية والقلبية وغيرها. وفي الولايات المتحدة وحدها، لا يزال ما يقرب من 10 ملايين أسرة يحصلون على مياه الشرب من خلال أنابيب الرصاص، مما يشكل خطراً صحياً كبيراً، بحسب بعض الدراسات الحديثة.

بين الطرق التقليدية والحديثة

وتعمل الطرق التقليدية لاختبار الرصاص في الماء باستخدام معدّات باهظة الثمن وتستغرق معالجة النتائج عدة أيام. وبدلاً من ذلك، توفر شرائط الاختبار البسيطة التي تم ابتكارها مؤشراً ثنائياً على وجود الرصاص دون تحديد كمية تركيزه.

تعتبر التكنولوجيا الجديدة التي طوّرها الفريق بقيادة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ثورة في عملية اختبار نسب الرصاص في المياه، ويمكن للنظام اكتشاف تركيزات الرصاص التي تصل إلى 1 جزء في المليار بدقة عالية، باستخدام كاشف بسيط قائم على شريحة موجود في جهاز محمول باليد. توفر هذه التقنية قياسات كمية فورية تقريباً، ولا تتطلب سوى قطرة ماء، مما يجعلها عملية وفعالة.