أخبار ليبيا 24

وقال سكان إن القوات الإسرائيلية توغلت بعمق في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ودمرت أحياء سكنية بالقصف المدفعي والجوي، بينما قتلت غارات جوية إسرائيلية خمسة أشخاص على الأقل في مدينة رفح بجنوب القطاع.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية المتزامنة على الأطراف الشمالية والجنوبية لقطاع غزة هذا الشهر في نزوح جماعي جديد لمئات الآلاف من الأشخاص الفارين من منازلهم، وتقييد تدفق المساعدات بشكل حاد، مما يزيد من خطر المجاعة.

مخيم جباليا

وفي جباليا، وهو مخيم مترامي الأطراف للاجئين تم بناؤه للمدنيين النازحين قبل 75 عاما، قال السكان إن الجيش الإسرائيلي استخدم الجرافات لتطهير المتاجر والممتلكات القريبة من السوق المحلية، في عملية عسكرية بدأت قبل أسبوعين تقريبا.

وقالت إسرائيل، إنها عادت إلى المخيم، لمنع حماس من إعادة بناء عملياتها العسكرية هناك. وكانت قد زعمت أنها فككت حماس قبل أشهر.

وقالت السلطات الصحية وخدمة الطوارئ المدنية في غزة إن عشرات الجثث ما زالت تحت أنقاض المنازل وعلى الطرق في جباليا، لكن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إليها.

وقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني في الحرب التي دخلت الآن شهرها الثامن، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وأضافت أن ما لا يقل عن 10 آلاف آخرين في عداد المفقودين ويعتقد أنهم محاصرون تحت المباني المدمرة.

وتزعم إسرائيل إنها تريد القضاء على حماس بعد أن اقتحم مسلحون من الجماعة جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وطلب المحامي والمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وطلب كريم خان، الذي أصبح المدعي العام لأول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم عام 2021، من قضاة الإجراءات التمهيدية أن يأمروا باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وثلاثة من كبار قادة حماس.