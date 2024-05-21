بمشاركة ليبيا.. ساعات تفصل عن انطلاق بطولة المدارس الأفريقية لكرة القدم.. زنجبار 2024

أخبار ليبيا 24

تنطلق، اليوم الثلاثاء، في زنجبار-تنزانيا نهائيات بطولة كرة القدم الأفريقية للمدارس 2024 بمشاركة منتخب ليبيا الذي حلّ بالمجموعة الثانية في “فئة البنين”.

وكانت قرعة نهائيات بطولة كرة القدم الإفريقية للمدارس 2024 قد أقيمت قبل يومين من انطلاق المنافسة.

وشهدت عملية سحب قرعة المنافسة التي ستبدأ، اليوم الثلاثاء 21 مايو الجاري، في حضور الثنائي الأوغندية، جان سينيندي والنيجيري دانيال أموكاشي، للمساعدة في عملية سحب القرعة.

مجموعة ليبيا

ويتواجد المنتخب الليبي لـ “البنين” في المجموعة الثانية رفقة كل من البنين، وغينيا، وجنوب أفريقيا. والمنتخب الليبي هو المنتخب الوحيد الذي سيمثل شمال أفريقيا في البطولة. بينما سيتنافس في المجموعة الأولى، كل من تنزانيا، والسنغال، وأوغندا.

وبالنسبة لفئة “الفتيات” يتواجد منتخب تنزانيا البلد المضيف، في المجموعة الأولى، رفقة كل من المغرب، جمهورية الكونغو، بينما تضم المجموعة الثانية، جنوب أفريقيا، والتوغو، وغامبيا وأوغندا.

وستُقام كلتا البطولتين على ملعب، أمان، في زنجبار. وتضم تشكيلة “البنين” 11 لاعبا في المباراة، بينما ستلعب “الفتيات” بـ 8 لاعبات فقط.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إن كل من الفائزين في المنافسة على مستوى فئتي “البنين والبنات” سيحصل على جائزة مالية قدرها 300000 دولار، وسيحصل كل وصيف على 200000 دولار، بينما سيحصل المتوجان بالميدالية البرونزية على 150000 دولار.

وقال إن ذلك يأتي بفضل شراكة “كاف” مع مؤسسة “موتسيبي” لاستخدامها في مشاريع التنمية داخل المدارس.

تأهل منتخب ليبيا

وكان المنتخب المدرسي، الذي يمثله “مدرسة شهداء الرميلة” من مصراتة قد توّج في ديسمبر 2023 ببطولة شمال أفريقيا المدرسية للفئة السنية (14- 16) وتأهل لكأس أفريقيا بعد فوزه في مباراته الأخيرة على منتخب البلد المضيف مصر بهدف نظيف.

وشاركت في البطولة آنذاك ثلاث منتخبات من شمال أفريقيا هي مصر والمغرب وليبيا، فيما اعتذرت تونس والجزائر.

وأقيمت البطولة بنظام نصف دوري، إذ فازت مصر على المغرب بهدفين لهدف، وتعادلت ليبيا مع المغرب بهدف لمثله، وأخيرا فازت ليبيا على مصر.