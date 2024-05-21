بتهمة تزوير مستندات.. النيابة تحبس ثلاثة ضباط من مصلحة الجوازات والجنسية بمصراتة

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أعلنت النيابة العامة عن حبس ثلاثة ضباط من منسوبي مصلحة الجوازات والجنسية في مصراتة، بتهمة تزوير مستندات خاصة بعمل مصلحتي الضرائب، والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في المدينة.

وبحسب بيان مكتب النائب العام فإن “المحامي العام استجوب ثلاثة ضباط من منسوبي مصلحة الجوازات والجنسية، وأثبت ضلوعهم في تزوير الوثائق الرسمية، وتقليد أختام الدولة والأشخاص الاعتبارية الخاصة، لغرض التربُّح غير المشروع، حيث انتهى المحقق إلى الأمر بحبسهم، وأخطر جهة عملهم”.

اترفاع إيرادات الضرائب

وتابع البيان أن توصيات النيابة العامة بمراقبة آلية تحصيل الضريبة، والرسوم، والاشتراكات الضمانية الواجبة، أسهمت في التوصل إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 55% بالنسبة للممولين المزاولين لأنشطة اقتصادية، وبنسبة 300% بالنسبة لعقود استخدام الأجانب، وارتفاع الاشتراكات الضمانية من 69 ألفًا 87 دينارًا إلى مليون 102 ألف وتسعمائة وعشرين دينارًا”.

وفي سياق آخر، أعلن مكتب النائب العام الأسبوع الماضي عن أعلن صدور أمر بحبس مدير عام مصلحة الجمارك؛ وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي، بتهمة التآمر لتهريب نحو 26 ألف كيلوغراما من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة، وأوضحت التحقيقات أن “انصراف إرادة مسؤولي الشؤون الجمركية إلى ممارسة سلوكيات غير رشيدة، بتآمرهم مع آخرين على إخراج خمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين كيلوغرام من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات “.

وفي ديسمبر الماضي، انتشرت تسجيلات صوتية مسربة لمكالمات بين كل من رئيس جمرك مطار مصراتة العميد فتحي مخلوف والقيادي في قوة(العمليات المشتركة) أبوالقاسم الصمدي تشير إلى تورط الطرفين في واقعة تهريب كميات كبيرة من الذهب عبر المطار.