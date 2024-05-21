المنفي والدبيبة يبحثان سُبل إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية

ناقشَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية؛ الجهود الدولية والأممية الداعمة لإجراء الانتخابات الليبية وفقَ قوانين عادلة وتوافقية.

الإنفاق والانتخابات

المنفي، بحثَ مع الدبيبة في طرابلس، عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ضمنها الإنفاق الحكومي خلال العام 2024، والتأكيد على ضرورة تحسين أوضاع المواطنين، والاستمرار في مشروعات التنمية ودعم التنمية المحلية، بحسب ما نشرهُ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

المصالحة وتوحيد الصف

كما تابع المنفي مع الدبيبة آليات توحيد الصفوف المحلية ليتسنى للأطراف الليبية إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، وضرورة دعم جهود المجلس الرئاسي لإنجاح ملف المصالحة الوطنية باعتباره نواة أساسية للاستقرار، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وفي سياقٍ منفصل… بحثَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي مع نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني؛ آخر المستجدات السياسية في الساحة الليبية.

المنفي ناقشَ مع نائبيه بمقر القائد الأعلى للجيش في طرابلس؛ الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في أنحاء البلاد كافة، وفقَ بيان المجلس الرئاسي.

وفي وقتٍ سابق…. ناقشَ موسى الكوني، النائب في المجلس الرئاسي، مع رئيس الأركان العامة محمد الحداد؛ استعدادت منتسبي حرس الحدود لتأمين الحدود مع دول الجوار؛ لضمان عدم حدوث أي انتهاكات أو اشتباكات.

الكوني تابع مع الحداد ومختلف الوحدات التابعة لرئاسة الأركان؛ الجهود المبذولة من منتسبي حرس الحدود للقيام بمهمهم الموّكلة إليهم، مشدّدًا على أهمية ترسيم الحدود بدقة لمنع حدوث الانتهاكات والاشتباكات، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للمجّلس الرئاسي.