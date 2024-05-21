العابد والطرابلسي يبحثان آليات تنظيم سوق العمالة الوافدة

ناقش علي العابد، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مع عماد الطرابلسي وزير الداخلية؛ آليات تنظيم سوق العمالة في ليبيا وفقًا لضوابط وشروط سوق العمل في ليبيا.

العابد والطرابلسي اتفقَا على إعداد مشروعٍ لتنظيم العمالة الوافدة إلى سوق العمل الليبي، تمهيدًا لإرسال المقترح إلى رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة.

العابد؛ وفي تصريحاتٍ صحفية سابقة، أكد وجود حوالي مليوني عامل في السوق الليبي، مؤكدًا عزم وزارته تنظيم وتسوية أوضاع العمالة الوافدة في ليبيا عبر منصة وافد الإلكترونية، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وفي سياقٍ ذي صلة… ناقش العابد مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة محمد الرعيض، في طرابلس؛ سبل تطوير سوق العمل

وبحث العابد مع الرعيض آليات تنظيم سوق العمل، وخلق فرص عمل للشباب بدراسة متطلبات السوق المحلي، بحسب بيان وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها بموقع فيسبوك.

وتطرق العابد على ملف تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات التي من شأنها تفعيل عمل الغرف، وإمكانية دعم الصناعة المحلية وتطويرها؛ لتحقيق التنوع الاقتصادي.

من جهةٍ أخرى… ناقش العابد مع مدير مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية فتحي الحباسي، سير العمل في المركز، والاطلاع على الخطة التشغيلية لمركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية لعام 2024، التي تهدف إلى تنظيم وتحقيق أهداف المركز وتحسين أدائه.