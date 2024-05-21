الدبيبة يتابع سير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي

تابع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، وموسى المقريف وزير التربية والتعليم، مع وكيل الوزارة رئيس اللجنة العليا للامتحانات محسن الكبير؛ سير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

الدبيبة استمع لإحاطة تفصيلية من رئيس اللجنة العليا للامتحانات محسن الكبير، الذي أكد انسيابية سير العمل باللجان الامتحانية والخطوات المتخذة من الوزارة لتوفير ظروف جيدة للتلاميذ، مثنيًا على أداء الأسر التربوية والإدارية في تسيير الامتحانات بشكل إيجابي على حد قوله.

بدوره أشار مدير مركز الامتحانات، إلى التحاق 3696 تلميذًا في درنة بالامتحانات عبر 24 لجنة امتحانية، مؤكدًا استعداد 1717 طالبًا لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية عبر 16 لجنة امتحانية.

الدبيبة وبعد متابعته لسير الامتحانات وجّه بطرح استبانة أمام طلاب الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم بشأن مواعيد وجدول الامتحانات، ومراعاة استكمال المناهج الدراسية للشهادة الثانوية وعطلة عيد الأضحى المبارك، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

من جهةْ أخرى… أكدَ مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، أن المركز سيعلن غدًا 3 مقترحات لجدول امتحانات شهادة إتمام التعليم الثانوي للعام الدراسي الحاليّ، مشيرًا إلى أن المركز أخذ بالاعتبار آراء المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم بشأن الجدول ومواعيد الامتحانات، مشدّدًا على أهمية ضمان سير الامتحانات بالشكل المطلوب.