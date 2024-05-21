الخطوط الجوية الأفريقية الشركة الحصرية التي ستنقل حجاج ليبيا إلى الأراضي المقدسة

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وقعت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، عقد نقل حجاج بيت الله الحرام مع هيئة الحج الليبية، وذلك لموسم حج العام 1445 هـجرية، بحضور عدد من المسؤولين، وبذلك تكون الأفريقية الخطوط الرسمية الوحيدة التي ستنقل حجاج ليبيا إلى الديار المكرمة لأداء فريضة الحج.

وقع على العقد كل من مدير عام شركة الخطوط الجوية الأفريقية ورئيس هيئة الحج، بحضور وكيل وزارة المواصلات للنقل الجوي ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الأفريقية وعضو هيئة الرقابة الإدارية ومديري الإدارات بالهيئة.

وأشاد وكيل وزارة المواصلات للنقل الجوي بدور شركة الخطوط الجوية الأفريقية وإمكاناتها الكبيرة التي تؤهلها لشرف هذه المهمة، فيما أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الأفريقية عن سعادتهما بتوقيع العقد، مؤكدين التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات للحجاج الليبيين، وتسهيل رحلتهم إلى بيت الله الحرام.

وأشاد رئيس هيئة الحج الليبية بالتعاون المثمر مع شركة الخطوط الجوية الأفريقية، مؤكدًا حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات للحجاج الليبيين، لضمان أداء فريضة الحج بكل سهولة ويسر.

تسهيلات تقنية لحجاج ليبيا

وفي سبيل توفير كافة الخدمات المتطورة لضمان راحة الحجاج، أعلنت هيئة الحج والعمرةعن، توفير خدمات مميزة للحجاج الليبيين هذا العام تمكنهم من متابعة صحتهم خلال تأديتهم الفرائض، وتمكن ذويهم من متابعتهم في الأراضي المقدسة، والاطمئنان عليهم عن طريق هذه التقنية، وأشارت الهيئة إلى أن مكاتب شركة (ليبيانا) الموجودة في المطار سوف تسلم الساعات للحجاج قبل المغادرة، منوهة بأن الهيئة حريصة على تقديم أفضل خدمة للحجاج، إذ توفر شرائح هواتف للحجاج.