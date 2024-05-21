الباعور وخوري يبحثان آليات الوصول إلى مسار الانتخابات

بحثَ الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية خلال لقائه ستيفاني خوري نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ دعم الأطراف الليبية للوصول إلى الانتخابات وتلبية تطلعات الليبيين.

الباعور ناقش مع ستيفاني خوري، في طرابلس؛ آليات دعم ومساندة الشعب بالليبي في تحقيق تطلعاته وإجراء الانتخابات ودعم الجهود الدولية والمحلية كافة لإنجاز هذا الاستحقاق، وفقَ ما نشره المكتب الإعلامي لوزارة خارجية الدبيبة.

وكانت خوري قد أعربتْ في رسالةٍ وجهتها إلى الليبيين عن سعادتها للعودة من جديد للعمل في ليبيا: “يشرفني أن أعود إلى ليبيا مرة أخرى، لمساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته إلى السلام والاستقرار والديمقراطية، معتبرةً أن ليبيا ” ستكون حافزًا لي للقيام بالمهمة التي ينتظرها الليبيون من الأمم المتحدة” نظرًا للاختلاف والتنوع الثقافي بها، مؤكدةً التزامها بدورها في ليبيا قائلةً: ” تبقى بعثة الأمم المتحدة ملتزمة بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، وذلك من خلال تيسير عملية سياسية شاملة، يملكها ويقودها الليبيون أنفسهم، بمن فيهم النساء والشباب ومختلف المكونات، متابعًا: “كما أننا ملتزمون بالعمل على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية”. حسب تعبيرها.