الإصحاح البيئي يعمل على رش المستنقعات بالمبيدات

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في تصريحات صحفية قال عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي: “دخول الصيف يسبب ازدياد الحشرات، والإصحاح البيئي يواصل رش المبيدات في مستنقعات المياه”، مضيفًا أن “المكتب الاستشاري الإنجليزي طلب إجراء بعض الدراسات (الجيو تقني)، وقد تعاقد جهاز مشروعات الإسكان مع مكتب بطرابلس لإجرائها”.

وتابع إن “جهاز حفر الآبار يواصل العمل لحفر 31 بئرا لتكوين شبكة لمراقبة المياه الجوفية بالمدينة”، موضحًا أن الدبيبة كلف “مؤخرا جهاز الإسكان والمرافق بمشروع المرافق المتكاملة وتجديد الشبكات المقامة حاليا على مساحة 308 هكتارات”.

مواصلة كافة اللجان عملها لتحسن الوضع

وأشار إلى أن ناقشت اللجنة الفنية العليا لمتابعة طفح المياه الجوفية بمدينة زليتن، مدى تطور الظاهرة خلال اجتماع عقد مطلع الأسبوع الجاري، كما تطرقت إلى الشكاوى حول عدم وصول مياه الإمداد المائي إلى العديد من المنازل.

وقالت وزارة الحكم المحلي، في بيان، إن الاجتماع الذي عقد في زليتن انتهى إلى تحديد يومين للإمداد المائي بدلا من يوم واحد بدءاً من الأسبوع المقبل، مع استمرار مراقبة مستوى المياه الجوفية من قِبل الفريق المكلف.

وأكد عميد البلدية أن “الدبيبة قرر تخصيص 90 مليون دينار لوزارة الإسكان لتعويض المتضررين من ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمدينة” فيما تعمل لجان الإصحاح البيئي على مواصلة ردم مستنقعات المياه بالمدينة.

وأوضح: إن “القرار مبني على عمل اللجنة المشكلة من وزير الإسكان التي جمعت نحو 1539 ملفا للمتضررين” وأضاف أن “آلية صرف المبلغ ستكون بتحويله لوزارة الإسكان التي تتولى توزيعه على المتضررين”، وتابع “نواصل العمل لتجفيف المستنقعات وردمها، وتوزيع مياه الشرب على المواطنين لتخفيف معاناتهم في ظل الحرارة المرتفعة”.