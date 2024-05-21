أورسو: مستعدون لإعادة إحياء الشراكة القوية بين إيطاليا وليبيا

أخبار ليبيا 24

زار وزير الصناعة الإيطالي، أدولفو أورسو، ليبيا لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا. وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة “ماتي” التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين إيطاليا وليبيا في القطاعات الاستراتيجية، وفقاً لبيان السفارة الإيطالية في ليبيا عبر منصة “إكس”.

وأكدت السفارة الإيطالية أن أورسو عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزراء بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، بما في ذلك وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، ووزير الصناعة والمعادن، أحمد أبو هيسة، ووزير الاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي. وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، مع التركيز على مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية.

وألقى أورسو كلمة خلال المؤتمر الدولي للصناعة والتكنولوجيا المنعقد في طرابلس، حيث أكد على أهمية إعادة إطلاق الشراكة القوية بين إيطاليا وليبيا، مشيراً إلى التاريخ الطويل من التعاون بين البلدين. وقال أورسو: “نحن على استعداد للعمل معكم لإعادة إحياء العلاقة التي وحدتنا منذ آلاف السنين، ونسعى الآن لتعزيزها من خلال شراكة صناعية متجددة”.

وفي حديثه عن دور ليبيا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أشار أورسو إلى أن ليبيا تعتبر لاعباً رئيسياً وشريكاً استراتيجياً لإيطاليا، خصوصاً في الاقتصاد الرقمي. وأكد على ضرورة تعزيز التآزر في مجالات التكنولوجيا والاتصال والتحول الرقمي بين البلدين، مشيراً إلى أهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات الألياف الضوئية وشبكات الهاتف المحمول 5G لدفع عجلة التنمية في ليبيا وأفريقيا.

كما أشار أورسو إلى إطلاق مشروع مركز الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة في إطار الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل السياسات وأفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي بين إيطاليا وليبيا. وقال: “نريد أن يكون مركز الذكاء الاصطناعي نقطة التقاء للمبادرات المتعلقة بالرقمنة، خصوصاً في أفريقيا، من خلال تعزيز الوصول إلى القدرة الحاسوبية والبنية التحتية للبيانات وتنمية المهارات”.

وفي سياق متصل، وقّع أورسو إعلاناً مشتركاً مع وزير الصناعة والمعادن الليبي أحمد أبو هيسة، لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي في مجالات الطاقة والمواد الخام الحيوية والتكنولوجيا الخضراء. وأكدت السفارة الإيطالية أن هذا الإعلان يأتي في إطار جهود تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.

وأكد أورسو في ختام زيارته على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين إيطاليا وليبيا لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمارات في القطاعات الحيوية. وأشار إلى أن الشراكة بين إيطاليا وليبيا يمكن أن تكون نموذجاً يحتذى به للتعاون المثمر في منطقة البحر الأبيض المتوسط.