أرصاد ليبيا: نتوقع تراجعا لموجة الحر غدا على الشمال الشرقي

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث انخفاض في درجات الحرارة يوم غد الأربعاء على مناطق شمال شرق ليبيا.

ومنذ عدة أيام تشهد مناطق شمال ليبيا وأغلب المناطق ارتفاعا حادا في درجات الحرارة تجاوز الـ 40 درجة مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي بدأت في الانخفاض إلى ما بين 25 و30 درجة مئوية.

وأضاف، أن الارتفاع يظل مستمرا اليوم على أغلب المناطق الشرقية والجنوبية، إذ تتراوح ما بين 38 و44 درجة مئوية.

وقال المركز: “إن الحرارة تنخفض يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي”.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى تكاثر للسحب من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي وأجزاء من الحمادة والقريات والشويرف وأبونجيم ووبعض مناطق الخليج اعتبارا مساء يوم الغد، وقد يتخللها سقوط أمطار رعدية.

تفاصيل الطقس في ليبيا

والسماء في الشمال الغربي قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر. وقال المركز: “قد يتخللها أمطار رعدية على بعض المناطق الجبلية”.

والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين 25 و30 مئوية.

وفي الجنوب الغربي السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر. والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من يوم الغد إلى شمالية شرقية على أغلب المناطق. ودرجات الحرارة القصوى، بحسب الأرصاد تتراوح ما بين 38 و42 مئوية.

وفي الشمال الشرقي السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا. والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين 36 و41 درجة مئوية.

أمّا في جنوب شرق البلاد، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 42 و45 مئوية.