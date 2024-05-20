وفاة الرئيس الإيراني تُشعل أسعار النفط

حققتْ أسعار النفط الخام ارتفاعًا في جلسة تداولات الاثنين؛ مدفوعةً بإعلان وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؛ إثر تحطم طائرته، فضلاً عن الاضطربات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وجرى خام برنت في تعاملات الإثنين بالقرب من مستوى 84 دولاراً للبرميل، وبالتحديد عند 84.09 دولارًا للبرميل، في حين تم تداول الخام الأمريكي في حدود 80 دولارًا للبرميل، عند مستوى 80.08 دولارًا للبرميل، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

تجُدر الإشارة إلى أن سعر خام برنت ارتفع بــ 9% منذ مطلع العام 2024؛ نتيجة تخفيضات إمدادات أوبك+، لكن الأسعار عاودت للهبوط مجددًا مع تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

بدوره أبقَى تحالف منظمة أوبك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ والعام القادم في حدودِ مستويات 2.2 مليون برميل يوميًا و1.8 مليون برميل يوميًا.

منظمة أوبك؛ توقعتْ في تقريرها الشهر الصادر اليوم أن تحقق معروضات الخام (خارج إنتاج التحالف) خلال 2024-2025 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين انخفضتْ مستويات إنتاج التحالف بـــ246 ألف برميل يوميًا.

وتوقعتْ منظمة أوبك أن تقود الصين قاطرة نمو الطلب على الخام خلال الصيف المقبل، في ظل ازدياد الطلب على وقود الطائرات متأثرًا بنشاط حركة السفر والشحن الجوي.

وفي جلسة تداول الثلاثاء، جرى تداول خام برنت في حدود 83 دولارا للبرميل، مسجلاً 83.25 دولارًا للبرميل، بينما سجل الخام الأمريكي 79 دولارًا للبرميل.