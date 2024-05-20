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وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته إثر تحطم مروحيتهما

وفاة رئيسي وكل من كانوا معه

20 مايو، 2024 11:02 ص
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وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

أخبار ليبيا 24 

أكدَ التلفزيون الإيراني الرسمي، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وكل من كانوا على متن المروحية التي سقطت في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع أذربيجان.

بدوره أكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محسن منصوري، أنّ فرق الانقاذ التابعة للهلال الأحمر الإيراني عثرت على جثث كل من كانوا على متن المروحية، وجرى نقل الجثث إلى روضة الشهداء بتبريز، بحسب بيان الحكومة الإيرانية.

وأكدتْ الحكومة الإيرانية في بيان: «تؤكد الحكومة للشعب الايراني الوفيّ والمقدَّر والعزيز أن طريق العزة والخدمة سيستمر، وبفضل روح آية الله رئيسي البطل وخادم الشعب والصديق الوفي للقيادة التي لا تعرف الكلل.. لن يكون هناك أدنى خلل أو مشكلة في الإدارة الجهادية للبلاد» بحسب نص البيان.

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بدوره قال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في تدوينة: «خالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادة وشعباً، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما في حادث أليم».

وفاة الرئيس الإيراني-الإمارات
وفاة الرئيس الإيراني-الإمارات

من جهته قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «تنعى جمهورية مصر العربية، بمزيد من الحزن والأسى، الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم».

وفاة الرئيس الإيراني-مصر
وفاة الرئيس الإيراني-مصر

بينما قدر ملك الأردن عبد الله الثاني التعزية قائلاً: «أحرّ التعازي للأشقاء بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعباً بوفاة الأخ الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الأخ حسين أمير عبداللهيان والمرافقين لهما، رحمهم الله جميعاً. نتضامن مع الأشقاء في إيران بهذا الظرف الصعب».

وفاة الرئيس الإيراني-الأردن
وفاة الرئيس الإيراني-الأردن

 

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20 مايو، 2024 11:02 ص
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