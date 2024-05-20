وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية يوجه بتسهيل إجراءات الشركات المتعطلة بسرت

أخبار ليبيا 24

عقد عبد الله الشارف أرحومة وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، بمقر ديوان الوزارة بمدينة سرت اجتماعاً طارئاً مع قيادات الوزارة؛ لمناقشة آليات تنفيذ قرار رئيس الحكومة أسامة حماد بتكليف الوزارة باتخاذ الإجراءات والحلول المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات الوطنية المتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة بشكل نهائي بما لا يخالف القانون والتشريعات النافذة.

وحضر الاجتماع كل من مدير مكتب الوزير، ومدير إدارة متابعة مراقبات ومكاتب العمل والتأهيل، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، ومدير إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية، ومدير مكتب الإعلام والتواصل.

ناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه عودة الشركات لاستكمال عملها على المشاريع المتعطلة، إذ تمت الموافقة على مقترح الوزارة بصر مرتبات ستة أشهر لكافة العاملين بتلك الشركات.

وأكد الشارف على ضرورة تواجد أعضاء اللجنة الرئيسية واللجان المركزية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لغرض استقبالهم والعمل على بدء تنفيذ الإجراءات والحلول المناسبة لمعالجة أوضاعهم بشكل جذري بما لا يخالف القانون والتشريعات الداخلية والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

مشاريع الحكومة لإعادة الإعمار

وتعمل الحكومة الليبية وفقا لتعليمات أسامة حماد رئيس الحكومة على إعادة إعمار سرت وتنمية كافة القطاعات الحكومية الخدمية، ومن ضمن المشاريع التي أعلنت الحكومة على مباشرة العمل عليها، إحياء خطة وُضعت بالعام 2008 لبناء سكة حديدية تربط بين مدينتي سرت وبنغازي، وذلك وفق اتفاق شراكة مبرم بين السكك الحديدية الليبية وشركة السكك الحديدية الروسية.

وبدأت الشركة الروسية العمل على المشروع الرابط بين سرت وبنغازي في العام 2008 بتكلفة 4.5 مليار دولار. ويهدف المشروع إلى إنشاء خط سكة حديد بطول 554 كم، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وإسكان العمال، مع خطط لتوظيف 3500 موظف ليبي وروسي.