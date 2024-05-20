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مركز الأرصاد الجوية: الأجواء الساخنة مستمرة

مركز الأرصاد الجوية يتوقع انخفاض درجات الحرارة يوم غد

20 مايو، 2024 9:50 ص
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مركز الأرصاد الجوية
مركز الأرصاد الجوية

 أخبار ليبيا 24

توقعَ مركز الأرصاد الجوية أن تستمر  الأجواء ساخنة اليوم الإثنين على أغلب مناطق البلاد، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بدءً من يوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

توقعَ المركز أن تكون حالة السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار؛ لتتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، بينما توقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق مابين (38–43)م وتكون مابين (32–35)م على الساحل من الزاوية إلى طرابلس.

مركز الأرصاد الجوية
مركز الأرصاد الجوية

مناطق «الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد»

توقع المركز في نشرته الدورية أن تكون السماء قليلة السحب،  الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول من مساء الغد تدريجيًا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون على طبرق وأقصى الساحل الشرقي شمالية شرقية إلى شرقية، كما توقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة مابين (37-45)مْ، بحسب نشرة المركز.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

توقع المركز أن تكون السماء صافية قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، وأن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (41–45)مْ.

أما مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

فتوقع مركز الأرصاد الجوية أن تكون حالة السماء صافية و الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (41–45)مْ.

 

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20 مايو، 2024 9:50 ص
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