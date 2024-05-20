مؤسسة النفط تعيد تشغيل خط النفط الرئيس لحقل الحمادة

أعلنتْ مؤسسة النفط أن الفرق الفنية التابعة لشركة نفوسة للعمليات النفطية تمكنتْ من تشغيل خط النفط الرئيس لحقل شمال الحمادة، المغذّي والناقل للنفط من الحقل إلى ميناء مليتة عبر خط حقل الفيل.

وأوضحت مؤسسة النفط أن شركة نفوسة بدأت فعليًا في ملء الخط تدريجياً بواقع 2000 برميل يوميًا، حتى الوصول إلى 25 ألف برميل يوميًا.

وأكدت مؤسسة النفط أن ضخ النفط لمجمّع مليتة سيبدأ فور انتهاء عملية التعبئة، وبعد فتح صمام الربط مع خط الفيل بواقع 4500 برميل يوميًا، وستزيد بوضع آبار الإنتاج تباعاً ومن المرتقب أن يصل الإنتاج إلى 10 آلاف برميل يوميًا مع حلول سبتمبر المقبل، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة تعدّ الأولى لتطوير الحقل.

وفي التفاصيل.. أوضحتْ المؤسسة أن خط النفط الجديد يبلغ «طوله 50 كم وقطر 12 بوصة وبسعة تصميمية تبلغ 70 ألف برميل يومياًّ، وهو مزوَّد بنظام الكشف عن التسريبات (Leak Detection System) ومد كبل الألياف البصرية على طول الخط لنقل المعلومات، كما جرى تجهيز نقطة الربط مع خط الفيل بمنظومة مراقبة بالكاميرات» بحبس منشور مؤسسة النفط عبر منصة فيسبوك.

إعادة بئر للإنتاج بعد توقف دام 3 سنوات

وفي الأثناء… تمكنتْ فرق الصيانة بشركة الخليج العربي للنفط، من إعادة تشغيل بئر C12 في حقل البيضاء النفطي، بعد توقفٍ دام أكثر من 3 سنوات.

وأوضحت شركة الخليح العربي أن البئر التي تمت صيانتها بعد أن تم توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة آبار الدفع الاصطناعي، مما أسهم في إعادة التشغيل؛ أضافت للإنتاج النفطي التابع للشركة 300 برميل نفط يوميًا، بسحب بيان الشركة.

بدوره أكد رئيس شركة الخليج العربي، محمد بالقاسم بن شتوان، أنّ إعادة البئر للإنتاج يأتي ضمن خطة زيادة القدرة الإنتاجية المقترحة من المؤسسة الوطنية للنفط، وهو بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف خطة زيادة القدرة الإنتاجية، مشدّدًا على عزم الشركة زيادة الإنتاج، وتحسين كفاءة العمليات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج النفطي في ليبيا، وفقَ ما نقلته شركة الخليج العربي للنفط.