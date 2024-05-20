بليحق: النويري وبرنت ناقشا عمل البعثة الأممية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

استقبل فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت. وقال عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب، إن الجانبان تناولا مُستجدات الأوضاع السياسية وسُبل الدفع بالعملية السياسية في البلاد.

وأضاف، أن النويري وبرنا بحثا في أثناء اللقاء عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم.

وفي تغريدة للسفارة الأمريكية على X قال برنت إنه ناقش أفضل السبل لدعم العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما سيهم في تعزيز استقرار البلاد وازدهارها.

وأضاف القائم بأعمال السفارة الأمريكية: “عبرنا عن قلقنا إزاء اختفاء النائب إبراهيم الدرسي وأملنا في عودته السريعة والآمنة إلى عائلته”.

وحول لقائه مع اللواء خالد حفتر رئيس أركان الوحدات الأمنية، قال برنت إنّه أكد على أهمية حماية السيادة الليبية وتأمين الحدود.

وقال برنت إن بلاده ستواصل إشراك المسؤولين العسكريين من جميع مناطق ليبيا، وأنها تدعم بقوة الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا وضمان السلام والاستقرار الدائمين.