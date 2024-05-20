كريم خان يصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وواشنطن تعترض

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طلب المحامي والمدعي العام البريطاني الذي ساعد في إنهاء السياسة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يضع مكتبه على مسار تصادمي مع واشنطن.

وطلب كريم خان، الذي أصبح المدعي العام لأول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم عام 2021، من قضاة الإجراءات التمهيدية أن يأمروا باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وثلاثة من كبار قادة حماس.

بعد أشهر فقط من تعيينه لولاية مدتها تسع سنوات في لاهاي، نقل خان تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان بعيدًا عن القوات الأمريكية للتركيز على الجرائم المزعومة التي ترتكبها حركة طالبان ومسلحو داعش المحليون.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، واعتبرها البعض محاولة لكسب تأييد واشنطن.

وصلت المعارضة للمحكمة الجنائية الدولية إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء المحكمة وحظرت الحسابات المصرفية لسلف خان.

وفي علامة على تحسن العلاقات، تم إسقاط العقوبات في عهد الرئيس جو بايدن.

وفي يونيو من العام الماضي، قام المدعي العام الأمريكي بأول زيارة على الإطلاق للمحكمة الجنائية الدولية في تاريخ المحكمة الممتد 22 عامًا.

والتقى ميريك جارلاند بخان ودعم تحقيقه في الحرب الروسية الأوكرانية ومذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن تحسن العلاقة مع الولايات المتحدة كان من المقرر أن يأخذ منعطفًا نحو الأسوأ يوم الاثنين بعد أن ظهر خان على شبكة سي إن إن ليعلن عن خطوته القانونية التالية في الصراع بين إسرائيل وغزة.

معارضة أمريكية لخطوة كريم خان

وسرعان ما انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن خطوة خان للحصول على أوامر اعتقال لبنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار ووصفها بأنها “شائنة”.

واتصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بخان قائلاً إنه من المقرر أن يزور المدعي العام إسرائيل في وقت مبكر من الأسبوع المقبل للتحدث عن التعاون مع المحكمة.

وقال بلينكن إنه بدلا من ذلك، ظهر المدعي العام على شاشة التلفزيون ليعلن الاتهامات. وأضاف بلينكن: “هذه الظروف وغيرها تثير التساؤلات حول شرعية ومصداقية هذا التحقيق”.

ووصف رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون قرار خان بالحصول على أوامر قضائية بأنه “لا أساس له وغير شرعي”.

كريم خان، وهو محام يبلغ من العمر 54 عامًا، صنع اسمه كمحامي دفاع دولي. وكان يُنظر إليه على أنه من خارج المحكمة الجنائية الدولية وعُين في أعلى منصب في المحكمة في تصويت أجرته الدول الأعضاء في المحكمة بعد صراع سياسي مكثف.

ويخضع كريم خان ومكتبه لتدقيق مكثف بسبب تحقيقه في الصراع بين إسرائيل وحماس، مع ضغوط سياسية روجت لبيان علني نادر في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال كريم خان، إن جميع المحاولات الرامية إلى إعاقة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تتوقف على الفور.