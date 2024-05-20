عقيلة يناقش مع مجلس الدولة آليات تفعيل مخرجات لقاء القاهرة

أخبار ليبيا 24

بحثَ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مع وفدٍ من مجلس الدولة؛ آليات تفعيل مخرجات لقاء القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، والمنعقد في مارس الماضي، تحت رعاية وإشراف جامعة الدول العربية.

عقيلة ناقش مع المجتمعين في القبة؛ آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضايا العالقة في الشأن الليبي، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب عبر موقعه الرسمي.

وفي وقتٍ سابق…بحثَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، مخرجات لقاء القاهرة.

وبحسب بيان مقتضب للمجلس الرئاسي، تطرق الطرفان إلة عمل اللجنة المالية العليا، ومخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد بالقاهرة الشهر الماضي، وخطوات المجلس لمعالجة حالة الانسداد السياسي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، للوصول لانتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء لأي طرف.