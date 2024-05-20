رودري: عقلية مانشستر سيتي قادته للتفوق على آرسنال والفوز باللقب الرابع

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قال رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، بعد فوز فريقه بلقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن عقلية الفوز التي يتمتع بها سيتي طوال الموسم دفعته للتفوق على أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل رودري هدفا ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-1 على وست هام يونايتد بملعب الاتحاد، يوم الأحد، ليفوز باللقب متقدما بنقطتين على أرسنال الذي طارده حتى اليوم الأخير من موسم مثير.

وأنهى مانشستر سيتي الموسم برصيد 91 نقطة بينما اكتفى آرسنال برصيد 89 نقطة بالمركز الثاني للموسم الثاني على التوالي رغم فوزه 2-1 على ضيفه إيفرتون.

عقلية مانشستر سيتي

وقال رودري في تصريح: “إن الأمر يرجع إلى العقلية التي يمتلكها الفريقان” وأضاف الإسباني وهو يشير إلى رأسه: “آرسنال أيضًا يستحق (الثناء)، لقد قدّم موسمًا لا يصدق، لكن أعتقد أن الفارق كان هنا”.

وسلط اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا الضوء على العرض الدفاعي لأرسنال في ملعب الاتحاد في أواخر مارس، والذي انتهى بالتعادل السلبي حيث فشل سيتي حامل اللقب في التسجيل على الرغم من سيطرته على الكرة بنسبة 72٪.

وقال: “عندما واجهونا في ملعب الاتحاد، رأيتهم وقلت، هؤلاء الرجال، إنهم لا يريدون التغلب علينا، إنهم يريدون فقط التعادل.. بهذه العقلية، لا أعتقد أننا سنفعل نفس الشيء”.

وتابع: “لقد لحقنا بهم في السباق على اللقب.. في النهاية، إذا منحتنا نقطة واحدة، فسنفوز بآخر سبع أو ثماني مباريات على الرغم من أن الأمر صعب للغاية، لذلك أعتقد أن هذا يظهر عقليتنا”.

ويملك سيتي فرصة للفوز بلقب آخر هذا الموسم عندما يواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي نهاية الأسبوع المقبل.

وقال رودري: “من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نحقق الثنائية”.