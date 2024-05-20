جيش الكونغو: أحبطنا محاولة انقلابية شارك فيها مواطنون أمريكيون

أخبار ليبيا 24

قال متحدث باسم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية إن زعيم محاولة الانقلاب التي وقعت، يوم الأحد، في جمهورية الكونغو الديمقراطية قتل واعتقل نحو 50 شخصا بينهم ثلاثة مواطنين أمريكيين.

وقالت رويترز، إن دوي إطلاق نار سمع حوالي الساعة الرابعة صباحا في العاصمة كينشاسا. ووفقا لرويترز، قال المتحدث سيلفان إيكينغ إن مسلحين هاجموا مقر الرئاسة في وسط المدينة.

وقال ميشيل موتو موهيما، المتحدث باسم كاميرهي، والسفير الياباني، في منشورات على موقع X، إن هجومًا آخرًا وقع في منزل قريب لفيتال كاميرهي، عضو البرلمان الذي من المتوقع أن يصبح رئيسًا للبرلمان.

وقال موتو موهيما، إن حارسين ومهاجما قتلوا في هذا الحادث. وقال إيكينغ أيضًا إن أحد المهاجمين قُتل هناك.

وقالت حكومة الكونغو، في بيان، إن قذيفة أطلقت من كينشاسا أصابت مدينة برازافيل في جمهورية الكونغو المجاورة، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص، مضيفة أن شخصًا واحدًا نُقل إلى المستشفى.

زعيم الانقلاب في الكونغو

وعين إيكينج كريستيان مالانغا، وهو سياسي كونغولي مقيم في الولايات المتحدة، كزعيم لمحاولة الانقلاب.

وقال إيكينغ: “تم تحييد مالانغا بشكل نهائي خلال الهجوم على قصر الأمة، وتم تحييد شخص يدعى أبو بكر خلال الهجوم على مقر إقامة فيتال كامارهي وقبض على الآخرين – حوالي 50 بينهم ثلاثة مواطنين أمريكيين – ويخضعون حاليًا للاستجواب من قبل الشرطة”.

وأضاف، إن مالانغا حاول الانقلاب لأول مرة وأجهضه في عام 2017، وأن أحد المواطنين الأمريكيين الذين اعتقلوا هو نجل مالانغا.

ونشرت صفحة على فيسبوك يبدو أنها تابعة لمالانغا مقطع فيديو مباشرًا لما يبدو أنه الهجوم.

وقالت السفيرة الأمريكية لوسي تاملين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنها “قلقة للغاية” إزاء التقارير التي تفيد بتورط مواطنين أمريكيين في الأحداث.

وأضافت: “يرجى التأكد من أننا سنتعاون مع السلطات إلى أقصى حد أثناء التحقيق في هذه الأعمال الإجرامية ومحاسبة أي مواطن أمريكي متورط في أعمال إجرامية”.

وكانت السفارة الأمريكية قد أصدرت في وقت سابق تحذيرا أمنيا بشأن “النشاط المستمر لعناصر الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية” وتقارير عن إطلاق نار في المنطقة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن رئيستها، بينتو كيتا، أدانت الأحداث بأشد العبارات وعرضت دعمها للسلطات الكونغولية في منشور على موقع X.