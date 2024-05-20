جيرمي برنت وخالد حفتر يناقشان التحديات الإقيليمية وتأمين الحدود الليبية

ناقشَ خالد حفتر، رئيس أركان الوحدات الأمنية بالجيش الوطني مع جيرمي برنت، ‏القائم بالأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، مع ، التحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي وأهمية حماية سيادة الدولة الليبية وتأمين حدودها.

وأكدَ جيريمي برنت في تدوينة نشرتها السفارة الأمريكية عبر منصة «X» أنّ بلاده ستعمل على إشراك المسؤولين العسكريين من مناطق ليبيا كافة.

وشدّد جيريمي برنت على دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ‎ليبيا؛ مما يضمن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين، وفقًا للتدوينة.

وفي لقاءٍ منفصل.. بحثَ جيريمي برنت مع بالقاسم حفتر؛ آخر مستجدات عملية إعادة الإعمار في درنة وجوارها، والاطلاع على الفرص والتحديات الاقتصادية في ‎ليبيا وأهمية تقاسم الإيرادات بشفافية. بحسب تدوينة نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا.

إعادة إعمار درنة وجوارها

وفي سياقٍ ذي صلة.. بحث القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيـا، في وقتٍ سابق، جيريمي برنت مع الممثل المقيم للبنك الدولي في ليبيا؛ احتياجات إعادة الإعمار في درنة، إذ استعرض الجانبان احتياجات مدينة درنة وجوارها، وأكدا على أنّه من وأ حق الليبيين أن يتوقعوا نهجًا منسقًا على المستوى الوطني لإعادة الإعمار يضع احتياجات ضحايا الفيضانات أولاً، بحسب منشور للسفارة الامريكية