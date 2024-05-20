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تعرّف على حجم مرتبات العاملين في الخارج خلال آخر 3 أعوام

741 مليار دولار إجمالي مرتبات العاملين في الخارج

20 مايو، 2024 3:29 م
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مرتبات
مرتبات

أخبار ليبيا 24

تُشكل المرتبات ما نسبته 80% من إجمالي الإنفاق العام للبلاد، خصوصًا العاملين في الخارج، والذين يتقاضون مرتباتهم بالعُملة الصعبة، فبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.. تضعف حجم مرتبات الليبيين العاملين بالخارج بشكل مبالغ فيه.

فبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.. سجل حجم مرتبات العاملين في الخارج خلال العام ألفينِ وواحدٍ وعشرين مئة وخمسة وخمسين مليون دولار.

وفي العام الذي يليه… بلغَ حجم الإنفاق على مرتبات العاملين بالخارج خلال العام 2022 مئتين وسبعة وأربعين مليون دولار وفقًا لبيانات مصرف ليبيا المركزي.

أما في العام ألفين وثلاثة وعشرين.. سجل حجمُ الإنفاق على مرتبات موظفي السفارات والقنصليات والملحقيات ثلاثمئةٍ وتسعة وثلاثين مليون دينار، أي بزيادةٍ قدرها مئة وأربعة وثمانون مليونَ دولار عن العام ألفين وواحدٍ وعشرين، ليبلغ إجمالي ما صُرف على مرتبات العاملين في الخارج في غضون 3 أعوام هو 741 مليار دولار.

المرتبات بالأرقام:

2021 | 155 مليار دولار

2022 | 247 مليار دولار

2023 | 339 مليار دولار

مرتبات
مرتبات

 

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20 مايو، 2024 3:29 م
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