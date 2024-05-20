الوطنية لحقوق الإنسان تدين اقتحام مقر النائب العام في مصراتة

أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن استنكارها الشديد لحادثة اقتحام مقر فرع مكتب النائب العام في مدينة مصراتة من قبل أفراد ما يُعرف بـ “قوة العمليات المشتركة”، التي تنتمي لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بقيادة “عمر أبو غداده”، في 14 مايو الجاري، مع محاولة التعرض للمحامي العام بالمكتب.

وأكدت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24″، أن هذه الأعمال الإجرامية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها “قوة العمليات المشتركة” تشكل جرائم يجب معاقبة مرتكبيها بموجب القوانين الوطنية والدولية، مما يؤدي إلى تقويض سيادة القانون والعدالة.