الدبيبة يبحث مع مؤسسة الاستثمار تفعيل مشروعات الاستثمار المتوقفة

بحثَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، ومدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي ياسين الأبيض، تفعيل عددٍ من المشاريع الاستثمارية المتوقفة.

وتابع الدبيبة مع مؤسسة الاستثمار والصندوق الإنمائي؛ تفعيل عدد من المشروعات المشتركة بين الصندوق والمؤسسة المُتوقفة منذ سنوات.

ووجّه الدبيبة المؤسسة والصندوق بضرورة إعطاء الأهمية للمشروعات ذات نسب الإنجاز العالية، ومناقشة أدوات التنفيذ وفق المعطيات الحالية، داعيًا إلى ضرورة رفع وتيرة التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة بُغية تفعيل المشروعات المتوقفة، ومعالجة الصعوبات والعوائق القانونية التي نتجت بسبب التوقف لسنوات، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية.

الدبيبة يتابع تنفيذ مشروع سياحي في طرابلس

بدوره… أعلن مدير عام الصندوق الإنماء، عن إنهاء تنفيذ مركب باب الأندلس الاستثماري الذي يعمل عليه الصندوق والمؤسسة؛ ليكون أحد المعالم السياحية الرئيسية في العاصمة طرابلس، بحسب منشور حكومة الوحدة منتهية الولاية.

وفي سياقٍ منفصل… ردتْ المؤسسة الليبية للاستثمار على القرار الصادر عن محكمة أجدابيا الابتدائية بفرض الحراسة على أموال وأصول المؤسسة بالقول: «إن فرض الحراسة القضائية على أموال المؤسسة يكون إما باتفاق متبادل أو بحكم قضائي، وليس بأمر ولائي، من دون تمثيل أو حضور الخصوم» وفقَ بيانٍ نشرته المؤسسة بالخصوص.

المؤسسة: الحكم ولائي وليس قاضيًا

وأوضحتْ المؤسسة أن قرار محكمة إجدابيا هو «أمر ولائي وليس حكمًا قضائيًا صادرًا في دعوى قضائية، وإنما أمر ولائي صدر على عريضة دون تمثيل أو حضور الخصوم».

المؤسسة: الحكم ليس من اختصاص محكمة إجدابيا

وأشارتْ المؤسسة في ذات البيان إلى أن «أمر التعييّن من عدمه هو من اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، وذلك عملاً بنص المادتين (56) (63) من قانون المرافعات الليبي، ولا تختص محكمة أجدابيا الابتدائية بإصدار هذا الأمر» وفقَ البيان الصادر عن المؤسسة.