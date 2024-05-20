الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج الفوري عن الدرسي

أخبار ليبيا 24

طالبت بعثات دول الاتحاد الأوروبي بالإفراج الفوري عن النائب إبراهيم الدرسي، وإجراء تحقيقات شفافة في حالات الاختفاء القسري عبر بيان مشترك لبعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد لدى ليبيا.

وأعرب البيان عن قلق البعثة إزاء التقارير التي تفيد باختطاف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، منذ نهاية الأسبوع الماضي، وحثّ البيان “السلطات المختصة على سرعة التحقيق في ملابسات هذا الاختفاء، وضمان الإفراج الفوري عن الدرسي”، معبرة عن إدانتها “جميع أشكال الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك تلك التي ترتكب لدوافع سياسية”.

دعوات لفتح تحقيق بالواقعة

ودعت إلى ضرورة فتح تحقيق حول واقعة الإختفاء”تسود سيادة القانون والعدالة”، بالإضافة إلى “إجراء تحقيق شامل وشفاف وعاجل في جميع حالات الاختفاء السابقة والحالية، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وفق القانون”.

وتابع البيان الأوروبي “نضم صوتنا إلى صوت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تذكير السلطات بالتزامها باحترام الحريات الأساسية ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وطالبَ مجلس النواب في بيان صادر عنه، الأجهزة الأمنية بالكشف عن مصير النائب بالبرلمان ابراهيم الدرسي، داعيًا مكتب النائب العام إلى ضرورة تحقيق في الحادثة وتقديم المدانين إلى العدالة وشدد البرلمان على كافة الأجهزة الأمنية بضمان عودة الدرسي سالمًا، بحسب نص البيان.

وأدان البرلمان في ذات السياق جميع حالات الاختطاف والتغييّب والاعتداء، مهما اختلفت مصادرها وضحيتها، وفقَ البيان.