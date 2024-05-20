استقرار سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية

استقرَ سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية عند مستوى 4.83 دينار، بينما تم تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى 6.95 دينار، بعد أن لامس في وقتٍ سابق حاجز الــ8 دنانير.

استقرار العملات الأجنبية

وبلغ سعر صرف صرف الجنيه الإسترليني أمام الدينار 6.14 دينار بينما ارتفع سعر صرف اليورو أمام نظيره الدينار بشكل طفيف عند مستوى 5.25 دينار، بحسب نشرة العملات التي نشرها مصرف ليبيا المركزي، عبر موقعه الإلكتروني.

استقرار العملات العربية

وعلى صعيد العملات العربية، سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مستوى 1.28 دينار، في حين بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 1.31 دينار، وجرى تداول الدينار التونسي عند 1.55دينار، بينما استقرتْ استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.15 دينار، بحسب المصرف المركزي.

ضوابط النقد الأجنبي

وفي سياقٍ ذي صلة… وجّه مصرف ليبيا المركزي تعليماته للمصارف التجارية بشأن تنظيم عملية الحصول على النقد الأجنبي وذلك عبر إصدار «بطاقات إلكترونية» وشحنها لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين وذلك وفقَ الشروط التالية:

بيان مصرف ليبيا المركزي، اشترط أن تكون القيمة والحد الأقصى لشحن البطاقة هو 500 ألف دولار خلال السنة الواحدة، على أن تُستخدم فقط للشراء والسداد من خلال نقاط البيع للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية، وغير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي.

ووجّه مصرف ليبيا المركزي المصارف بإصدار منتج جديد للبطاقات الإلكترونية للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية.