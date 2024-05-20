إشادة واسعة للعرض العسكري الذي أقيم في احتفالات عملية الكرامة

أخبار ليبيا 24

ضمن مراسمَ احتفال مُعَظّم… انطلقت فعاليات الاحتفال بذكرى عملية الكرامة في عيدها العاشر… تخللتْ مراسم الاحتفال عروض عسكرية أرضية وجوية.. هذه العروض الباهرة أثارتْ غبطةَ وانبهار الحضور الذين أبدوا إعجابهم بهذه العروض المهيبة، وفي هذ الصددّ؛ أطلقتْ وكالة أخبار ليبيا 24 استطلاعًا للآراء حول” (في ذكراها العاشرة.. ما رأيك في العرض العسكري الذي أقيم في احتفالات عملية الكرامة؟)

كما تضمنتْ الاحتفال بالذكرى افتتحَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، افتتاح جسر جامعة بنغازي بعد افتتاح 4 جسور حديثة في مدينة بنغازي، في يناير الماضي.

إشادة واسعة

مُتابع وكالة أخبار ليبيا 24 (Barans Alhaj) علّق على الاستطلاع بالقول: ما شاء الله انضباط ونظام ترسانة سلاج الجيش جيد جدًا.

بينما عبر مُتابع وكالة أخبار ليبيا 24 (Moftah Khaled) عن رأيه بالقول: قمة وروعة وانبهار.

وقال (محمد أبو بكر): محمد أبو بكر، أحد متابعي وكالة أخبار ليبيا 24: مشاء الله تبارك الله ربي يبارك، وأكد (Adel Salem) شهادة لله… أفضل استعراض وأفضل تنظيم وأفضل انضباط وأفضل تصوير، على حد تعبيره.

فيما عبّر كل من: (مختار سويد | Khaled Ammar | Fathi Mohamed | منعم البرعصي مومن | فايز بن منصور) بــــ”ما شاء الله.. والله أكبر”

امتعاض من الأوضاع الاقتصادية

بينما عبّر المتابع: (قمة إيفرست) عن امتعاضه من ” الدولار وصل 7.50 والسيولة جفت، وغلاء الأسعار وما فيش افراجات، التعليم صفر والصحة صفر”

في حين تساءل المتابع: عن (عمرك شفت استعراض لأمريكيا ولا بريطانيا والا أي دولة حاكمة في العالم؟ العرب استعراض على شعوبهم فقط) على حد قوله.