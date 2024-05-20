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أسد هائج يثير الرعب بمنزل عائلة درناوية

تدخل الشرطة الزراعية وإصابة أحد موظفيها

20 مايو، 2024 9:30 م
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أخبار ليبيا 24

أسد هارب هائج يثير الرعب والفزع في منطقة الفتائح بمدينة درنة، بعد دخوله على منزل أحد المواطنين يدعى عون خطاب الترهوني، المعلم في مدرسة الجهاد، ليجد نفسه هو وأسرته وسط تهديد حيوان مفترس ضلَّ طريقه ولم يعرف إلى الآن من صاحبه الذي فرَّ منه الأسد.

تدخَّل جهاز الشرطة الزراعية بدرنة بعد توجيه اللواء عبدالقادر بوجازيه العبيدي بسرعة التحرك والتدخل لحماية أرواح المدنيين من خطر الأسد الهائج إذ تم التحرك من قبل موظفي الجهاز لمنزل المواطن المقدم للبلاغ وساعة دخول المنزل هجم الأسد على الموظف وليد الحوتي وتم التعامل مع الأسد الهائج فوراً بإطلاق النار عليه وقتله في حين تم إسعاف الحوتي ومعالجة جروحه التي خلفها الأسد عند هجومه عليه.

وقامت العائلة المتضررة بفتح محضر بالواقعة، وتابع اللواء العبيدي الحادثة إذ أمر بالتوجه إلى النيابة العامة وإكمال كافة الإجراءات المطلوبة.

تربية الحيوانات المفترسسة خطر على الأمن العام

وتعد ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة منتشرة في البلاد، وتسبب في هكذا حالات خطورة على الأمن العام للمواطنين، ففي شهر مارس الماضي نشر فهد هارب الذعر والرعب في قلوب سكان مدينة مسلاتة والمدن المجاورة لها، إذ عمل جهاز الشرطة الزراعية على ملاحقته وتتبع أثره في الوديان والغابات في المنطقة، لكن لم يتم العثور عليه في حين وردت بلاغات من المواطنين بالعثور على آثاره ورؤيته في منطقة (العمامرة) إلا أن الشرطة الزراعية لم تتمكن من القبض عليه إلى هذه اللحظة بعد اختفاءه بشكل تام عن حدود المنطقة التي رُصد فيها.

 

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20 مايو، 2024 9:30 م
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