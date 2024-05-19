وزارة الشباب تُتابع عمل اللجان القائمة على فعاليات طرابلس عاصمة الشباب

أخبار ليبيا 24

عُقد بديوان وزارة الشباب في طرابلس اجتماع لمتابعة سير عمل اللجان الفنية المشكلة المشرفة على إقامة فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي 2024 .

وتباحث المجتمعون حول آخر مستجدات أعمال اللجان والمتعلقة بالدعوات وإقامة الشخصيات رفيعة المستوى التي ستشارك بحضور حفل الإفتتاح وايضاً الوفود الشبابية المشاركة والممثلة للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة البرنامج العام لحفل الافتتاح و الفقرات والعروض المرئية التي تعرض تنوع الثقافات والحضارات والمعالم الزاخرة في مختلف مناطق البلاد، والحرص على مشاركة كافة القطاعات الثقافية والفنية في فعاليات الحدث لضمان نجاحه، وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية و نائب رئيس اللجنة العليا لفعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي الشيباني عبد الله بحضور وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط و التطوير رندة غريب و رؤساء اللجان الفنية.

وفي شهر فبراير الماضي، اعتمد مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب مدينة طرابلس عاصمة للشباب العربي للعام 2024

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس في دورته الـ47 برئاسة الأردن وحضور مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب ثابت ووزراء الشباب والرياضة العرب، إذ يهدف مجلس الشباب إلى تبادل المعلومات والخبرات بين وزارات الشباب والرياضة العرب، بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، من أجل ضمان نجاح الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية التي يعمل عليها المجلس على مستوى الوطن العربي.