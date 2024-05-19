أخبار محليةالأخبارليبيا
أخر الأخبار

مصلحة جمارك مصراتة تنفي تهريبها الذهب

تهريب سبائك ذهبية تقدر قيمتها بملياري دولار

19 مايو، 2024 10:52 ص
0 0
مصلحة الجمارك
مصلحة الجمارك

مكتب النائب العام، أوضح في سياق التحقيق أن المتهمين تآمروا مع آخرين على إخراج سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة، بشكل متعمّد لتحقيق منافع مادية غير مشروعة، بحسب بيان النائب العام.

تهريب 26 ألف كيلو جرام من الذهب

وأوضحَ النائب العام أن تحقيقاتهٍ خلُصت إلى ثبُوت ممارسة إرادة مسؤولي الشؤون الجمركية سلوكات وصفها بغير الرشيدة، وذلك بتآمرهم مع آخرين على إخراج خمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين كيلو جرام من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة، بحسب البيان.

الوسوم
19 مايو، 2024 10:52 ص
0 0

المزيد من الأخبار

سعر الدولار

استقرار سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار في السوق الرسمية

19 مايو، 2024 9:56 ص
مركز الأرصاد الجوية

مركز الأرصاد يتوقع استمرار تأثير الكتلة الهوائية شرقي البلاد

19 مايو، 2024 9:37 ص
البعثة الأممية

البعثة الأممية تدعو لفتح تحقيق شامل في حادثة اختطاف الدرسي

19 مايو، 2024 9:20 ص
إنفوغرافيك| الليبي أسوأ ثالث جواز في العالم تعرف على ترتيب الجواز الأسوأ عالمياً

إنفوغرافيك| الليبي أسوأ ثالث جواز في العالم تعرف على ترتيب الجواز الأسوأ عالمياً

19 مايو، 2024 2:30 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى