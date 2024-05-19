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مصلحة جمارك مصراتة تنفي تهريبها الذهب
تهريب سبائك ذهبية تقدر قيمتها بملياري دولار
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نفت مصلحة الجمارك بمصراتة تهريب 26 كليو جرام من الذهب عبر مطار مصراتة، موضحةً أنّها كانت بصدد تصديره مؤقتًا لغايات التصنيع، وبالتعاقد مع الشركات المرخص لها بالتصدير والاستيراد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية.
مكتب النائب العام، أوضح في سياق التحقيق أن المتهمين تآمروا مع آخرين على إخراج سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة، بشكل متعمّد لتحقيق منافع مادية غير مشروعة، بحسب بيان النائب العام.
تهريب 26 ألف كيلو جرام من الذهب
وأوضحَ النائب العام أن تحقيقاتهٍ خلُصت إلى ثبُوت ممارسة إرادة مسؤولي الشؤون الجمركية سلوكات وصفها بغير الرشيدة، وذلك بتآمرهم مع آخرين على إخراج خمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين كيلو جرام من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة، بحسب البيان.