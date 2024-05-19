أخبار ليبيا 24 نفت مصلحة الجمارك بمصراتة تهريب 26 كليو جرام من الذهب عبر مطار مصراتة، موضحةً أنّها كانت بصدد تصديره مؤقتًا لغايات التصنيع، وبالتعاقد مع الشركات المرخص لها بالتصدير والاستيراد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وأوضحت المصلحة، أن أطنان الذهب وصلت إلى كميات تراكمية خلال الأشهر الماضية بلغت قرابة 26 طن من الذهب؛ لغرض التصنيع وإعادة توريدها وفقًا للإجراءات القانونية بالخصوص. حبس مسؤولين لتهريبهم الذهب واستطاع مكتب النائب العام إحباط عملية تهريب 26 طنًا من السبائك الذهبية، أي ما يعادل 2 مليار دولار، إذ أمرَ مكتب النائب العام بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس مركز جمرك مطار مصراتة، ورئيس مكتب المراجعة المعني بالتصدير المؤقت للذهب؛ وذلك لتورطهم في قضية تهريب 26 ألف كيلو جرامًا من الذهب.

مكتب النائب العام، أوضح في سياق التحقيق أن المتهمين تآمروا مع آخرين على إخراج سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة، بشكل متعمّد لتحقيق منافع مادية غير مشروعة، بحسب بيان النائب العام.

وأوضحَ النائب العام أن تحقيقاتهٍ خلُصت إلى ثبُوت ممارسة إرادة مسؤولي الشؤون الجمركية سلوكات وصفها بغير الرشيدة، وذلك بتآمرهم مع آخرين على إخراج خمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين كيلو جرام من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة، بحسب البيان.