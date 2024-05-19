مركز الأرصاد يتوقع استمرار تأثير الكتلة الهوائية شرقي البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوّية أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الساخنة خاصة على مناطق شرقي البلاد

المركز نشرَ تفاصيل درجات الحرارة والطقس المتوقعة في المناطق الممتدة من «رأس اجديرحتى سرت، وسهل الجفارة وجبل نفوسة»:

من المتوقع أن تكون السماء قليلة السحب مع احتمالية ضئيلة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق (بني وليد_القريات_أبونجيم) تتخللها خلايا رعدية أحياناً، وأن تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة مابين (30–34)م، على أن تتراجع بعد ظهر يوم الإثنين على المناطق الممتدة من مدينة الزاوية إلى مدينة طرابلس، بحسب نشرة المركز.

كما توقع المركز أن تكون حالة السماء في المناطق الممتدة من «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد» قليلة السحب وأن تكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، بينما توقع أن تتراوح درجات الحرارة مابين (37-41)مْ تصل إلى(45)مْ على مناطق الخليج.

مناطق «الجفرة و سبها وغات وغدامس والحمادة»:

توقع المركز أن تكون حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الإثنين على غدامس والحمادة، على أن تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة مابين (40–44)مْ، بحسب المركز

أما مناطق «الواحات و السرير وتازربو والكفرة»:

ستكون السماء صافية والرياح متغيرة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، متوقعًا أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى (40–44)مْ، بحسب النشرة الدورية للمركز الوطني للأرصاد الجوية.