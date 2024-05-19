ليبيا تودع السياسي عبدالقادر غوقة..أبرز القوميين العرب

أخبار ليبيا 24

توفي اليوم الأحد عبد القادر غوقة الدبلوماسي الليبي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي والرائد الكشفي عن 88 عاما في مدينة بنغازي بعد أن تدهورت حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

ونعاه نجله عبدالحفيظ غوقة المحامي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الوالد عبدالقادر عبدالله غوقة في ذمة الله” بحسب مانشره على صفحته الرسمية بفيسبوك.

مسيرة حافلة بالعمل الوطني

تقلد الراحل عدة مناصب سياسية ودبلوماسية على مستوى ليبيا وفي فترات مختلفة من تاريخ البلاد، إذ عمل عبدالقادر غوقة سفيرا لليبيا لدى لبنان بين عامي 1973 و1975، ولدى مصر في العام 1976، والإمارات العربية المتحدة بالعام 1978. كما شغل منصب وزير الإعلام في اتحاد الجمهوريات العربية 1972 بين ليبيا ومصر وسوريا.

تمتع الراحل بتاريخ نضالي قومي كبير منذ خمسينات القرن الماضي، خصوصا مع الثورة الجزائرية إذ عمل سكرتيرا عاما للجنة نصرة الشعب الجزائري بين عامي 1956 و1963، وكان المسؤول عن القسم العربي في إذاعة الجزائر المستقلة العام 1963، بالإضافة إلى مساهمته في في تأسيس حركة (فتح) بقيادة ياسر عرفات 1963، وعمل سكرتيرا للجنة نصرة فلسطين 1963

مسيرته حافلة بالعمل الوطني والقومي، ونشط في عدة جمعيات ومؤسسات إقليمية من ضمنها شغل كعضو مؤسس في منظمات سياسية شعبية مثل المؤتمر القومي العربي 1989، والمؤتمر القومي الإسلامي 1996، والأمين العام للمؤتمر القومي العربي 2010. كما عُرف عن الراحل عبدالقادر غوقة نشاطه الكشفي، إذ عمل نائبا لقائد العام لحركة كشاف ليبيا 1958.