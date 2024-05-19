ليبيا تحت نيران المليشيات.. اشتباكات الزاوية ومصير الوطن

في قلب ليبيا الجريحة، تسعى البلاد جاهدة للملمة جراحها العميقة والخروج من دوامة الفوضى التي غمرتها لسنوات. لكنها تجد نفسها مكبلة بقيود المليشيات المسلحة، التي تحكم قبضتها على مصيرها وترهن مستقبلها بقبضة من حديد. هذه المليشيات، التي تطل برأسها بين الفينة والأخرى عبر اشتباكات دموية، ترسل رسالة واضحة مفادها أن الاستقرار لا يزال بعيد المنال عن هذا الوطن الأفريقي.

في صباح يوم السبت الباكر، استيقظت منطقة الزاوية على دوي الاشتباكات المسلحة. هنا، تشتبك قوات تابعة لمحمد بحرون، المعروف بـ”الفار”، مع أخرى تابعة لحسن بوزريبة، نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار. تستخدم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في هذه المعركة الطاحنة، التي اندلعت بعد القبض على متورطين في مقتل الشاب البوراوي حليلة.

في هذا السياق، أشار حسين المغربي، عضو مجلس حكماء وأعيان الزاوية، إلى أن المشاورات ما زالت جارية لحل القضايا العالقة بين الفصائل المتناحرة. وأكد أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة.

لكن الأضرار لم تقتصر على المليشيات المتقاتلة فقط. فوفقًا للمتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، أسفرت الاشتباكات عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين حتى الآن. كما أعلن الهلال الأحمر الليبي عن إخراج بعض العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات.

يقول المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي إن هذا المشهد المتكرر من الاشتباكات يرسل إشارات واضحة بانعدام الاستقرار في المناطق الغربية من البلاد. ويشير الأوجلي إلى أن وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عاجزة عن السيطرة على هذه المجموعات المسلحة التي لا تنصاع لأوامر أحد، مؤكدًا على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية ووضع خطة شاملة لدمج هذه العناصر في المؤسسات الرسمية وإخضاعهم لبرامج تهيئة نفسية.

وفي ذات السياق، يوضح المحلل السياسي كامل المرعاش أن اشتباكات الزاوية وغلق معبر رأس أجدير بين ليبيا وتونس ما هي إلا أعراض لأزمة أعمق ستتكرر في طرابلس وكل مدن الغرب الليبي. ويتهم المرعاش دولًا غربية بالوقوف وراء هذه الاضطرابات لإبقاء ليبيا دولة فاشلة.

يرى المرعاش أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ليبيا في ظل وجود هذه المليشيات المسلحة، التي لا يمكن تحييدها مع وجود دعم محلي ودولي لها. ويشدد على أن ليبيا لن ترى أي انتخابات طالما هناك قوى دولية لا ترغب في ذلك، وتسعى لتحقيق مصالحها عبر هذه المليشيات.

ويخلص المرعاش إلى أن بوابة توحيد ليبيا تمر عبر قطع دابر أورام المليشيات، مشيرًا إلى أن ذلك لن يحدث إلا بحركة عصيان مدني واسعة تجبر