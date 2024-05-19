ليبيا.. بين التحديات المستمرة وآفاق الاستقرار

ليبيا، البلد الذي عانى من عقود من الفوضى والاضطرابات، يبدو أنه لم يجد طريقه نحو الاستقرار المطلوب بعد أحداث2011. ومع تحولها إلى دولة تشهد تقسيماً سياسياً وتعدد مجموعات مسلحة، تظل ليبيا تواجه تحديات هائلة في سبيل بناء مستقبل مستقر ومزدهر.

أحدث مشهد الصراعات المستمرة في مناطق مختلفة من ليبيا، مثل الزاوية ومصراتة، تساؤلات جديدة حول قدرة الحكومة على فرض سلطتها واستعادة النظام القانوني. فالمجموعات المسلحة، التي ينظر إليها كعصابات جريمة مُنظمة، تشوّه صورة ليبيا وتعرّض حياة المدنيين للخطر.

ما يعزز هذه الوضع هو التدخل الخارجي الذي يُشوّش على المشهد الليبي، حيث تُستخدم مصالح دولية في التصعيد الصراعات وتأجيج الانقسامات لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية. وتكمن جزء كبير من التحدي في عدم وجود توافق داخلي على كيفية التعامل مع هذه القضايا، مما يجعل الحلول المستدامة أكثر صعوبة.

من الواضح أن استمرار هذه الأزمة الليبية يشكل تهديداً على استقرار المنطقة بأسرها، خاصة مع تأثيراتها السلبية على الهجرة غير الشرعية وانتشار الجريمة المنظمة وتدفق الأسلحة. إن الحاجة الملحة الآن هي لتوحيد الجهود المحلية والدولية لدعم عملية السلام وإحلال الاستقرار في ليبيا، وذلك من خلال تعزيز الحوار وتقوية البنية الأمنية ودعم الحكومة الشرعية في بناء مؤسساتها.

ليبيا لديها القدرة على تحقيق الاستقرار والازدهار إذا تمكنت جميع الأطراف المعنية من العمل بروح الوحدة والتضامن من أجل مصلحة الوطن، وبدعم دولي حقيقي ومستدام، يمكن أن تتحقق ليبيا النهضة التي يتطلع إليها شعبها.