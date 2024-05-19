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ليبيا.. الجيش يحقق الاستقرار بينما الدبيبة يواجه التحديات

دور المؤسسة العسكرية في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا خلال العشر سنوات الماضية

19 مايو، 2024 2:18 ص
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ليبيا.. الجيش يحقق الاستقرار بينما الدبيبة يواجه التحديات
ليبيا.. الجيش يحقق الاستقرار بينما الدبيبة يواجه التحديات

أخبار ليبيا 24

في الوقت الذي شهدت فيه ليبيا انقسامات سياسية وصراعات داخلية خلال السنوات العشر الماضية، أثبتت المؤسسة العسكرية أهمية حاسمة في تحقيق الاستقرار والأمن الوطني. بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، نجح الجيش في تحرير عدة مناطق ومدن من سيطرة الجماعات المسلحة والميليشيات الإرهابية، مما ساهم في استعادة بعض الأمن والاستقرار في هذه المناطق. يأتي هذا في إطار جهود الجيش الليبي لتحقيق الانتقال الديمقراطي وبناء دولة قوية ومستقرة.

عدم تحقيق حكومة الدبيبة للاستقرار المنشود وتأثير ذلك على الوضع السياسي والاق

من جانب، لم يتمكن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها من تحقيق الاستقرار المأمول وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وفي هذا السياق، أشار الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، إلى ضرورة وضع حد للانقسامات والصراعات الداخلية.

في إطار جهود تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، على أهمية دور المؤسسة العسكرية والأمنية في جلب الأمن والاستقرار والتنمية. وشدد عضو مجلس الدولة، منصور الحصادي، على أهمية تحقيق التوافق الوطني لتجاوز الانقسامات السياسية.

التأكيد على أهمية دور المؤسسة العسكرية والأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا

في هذا السياق، جدد سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة الليبية، التزامه بالمضي مع القائد العام للقوات المسلحة في مسار التحرير والإعمار والنهضة لليبيا. وأعرب عن فخره واعتزازه بالجهود التي بذلها أبناء الوطن في مختلف مناطق ليبيا لتحرير البلاد من الظلام والإرهاب. وفي هذه المناسبة الخالدة، قدم التقدير والاحترام للمشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، مجددًا الالتزام بالمضي قدمًا في مسار التحرير وإعادة الإعمار والنهضة لليبيا.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة، أهمية العرض العسكري المهيب لكراديس ووحدات رمزية من القوات المسلحة العربية الليبية. وأشار إلى أن هذا العرض يجب أن يكون مصدر فخر لجميع الليبيين، نظرًا للإنجازات التي تحققت خلال العشر سنوات.

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19 مايو، 2024 2:18 ص
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