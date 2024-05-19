عبدالجليل يتابع وضع حملة التطعيمات التعزيزية بالكفرة

أخبار ليبيا 24

عقد الدكتور عثمان عبد الجليل وزير الصحة بالحكومة الليبية اجتماع متابعة لسير عمل الأسبوع الثاني من حملة التطعيمات مع إدريس عبد الناصر رئيس غرفة الطوارئ بمدينة الكفرة وأعضاء الغرفة بحضور إسماعيل العيضة رئيس غرفة الطوارئ بالوزارة و سعيد الدرسي مدير مكتب التعاون الدولي.

إذ استعرض عبدالناصر نتائج الأسبوع الثاني من حملة التطعيمات والكشف الطبي للنازحين السودانيين بالكفرة، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات الطبية العاجلة والدعم اللوجستي الذي تحتاجه غرفة الطوارئ لاستكمال عملها.

وزير الصحة يؤكد على تقديم كافة الخدمات الصحية بالمدينة

واطلع الوزير خلال الاجتماع على آلية عمل الغرفة وتنسيق العمل مع المنظمات الأجنبية بالتعاون مع مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة ، كما بحث الاجتماع حلحلة المعوقات والصعوبات لاستكمال الحملة التعزيزية.

ومن جانبه أثنى عبدالجليل على كافة الجهود التي تقوم بها غرفة الطوارئ، مشيداً بدور الفرق وجميع الأعضاء القائمين على تنفيذ الخطة الصحية التي وضعتها وزارة الصحة في مدينة الكفرة، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى توفير كافة احتياجات المرافق الصحية بالمدينة، دون إغفال لاحتياجات النازحين أيضاً ودعم المستشفيات الميدانية وتوفير الأدوية العاجلة والتخصصية في المرافق الصحية كافة.

وفي وقت سابق مطلع الشهر الجاري، افتتحت وزارة الصحة بالحكومة الليبية مركزاً صحياً متكاملاً داخل مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة الكفرة، ضمن استجابة الحكومة السريعة لإحتواء الوضع بالمدينة بعد تدفق الآلاف من النازحين السودانيين هربا من الحرب في بلادهم.

وجرى الافتتاح كنتيجة للتعاون مابين الوزارة والغرفة الأمنية المشتركة لتأمين الجنوب الشرقي، للتعامل مع ملف اللاجئين والنازحين من السودان وضمان وصول الخدمات الطبية والتطعيمات اللازمة لهم، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.