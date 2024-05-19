شركة الخليج تتمكن من إعادة بئر للإنتاج بعد توقف دام 3 سنوات

تمكنتْ فرق الصيانة بشركة الخليج العربي للنفط، من إعادة تشغيل بئر C12 في حقل البيضاء النفطي، بعد توقفٍ دام أكثر من 3 سنوات.

وأوضحت شركة الخليح العربي أن البئر التي تمت صيانتها بعد أن تم توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة آبار الدفع الاصطناعي، مما أسهم في إعادة التشغيل؛ أضافت للإنتاج النفطي التابع للشركة 300 برميل نفط يوميًا، بسحب بيان الشركة.

بدوره أكد رئيس شركة الخليج العربي، محمد بالقاسم بن شتوان، أنّ إعادة البئر للإنتاج يأتي ضمن خطة زيادة القدرة الإنتاجية المقترحة من المؤسسة الوطنية للنفط، وهو بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف خطة زيادة القدرة الإنتاجية، مشدّدًا على عزم الشركة زيادة الإنتاج، وتحسين كفاءة العمليات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج النفطي في ليبيا، وفقَ ما نقلته شركة الخليج العربي للنفط.

وفي الأثناء… حلّتْ ليبيا في المرتبة الثانية من حيث معدلات إنتاج النفط في أفريقيا، إذ حققت معدلات الإنتاج خلال أبريل الماضي زيادةً ملحوظة، وفقَ ما أكده موقع بيزنس إنسايدر أفريقيا.

وبحسب التقرير الذي استند على معلوماتٍ من منظمة أوبك، فإن معظم الدول الأفريقية الأعضاء في منظمة أوبك، شهدت انخفاضًا في كمية النفط المنتجة باستثناء ليبيا والجزائر والكونغو، لتأتي ليبيا ثانيةً بعد نيجيريا التي سجلت أعلى إنتاج للنفط في أفريقيا.

وفي مارس الماضي… سجلت ليبيا أكبر زيادة في إنتاجها للنفط على المستوى الشهري في قارة أفريقيا، متخطية نيجيريا أكبر منتج للخام في القارة السمراء.

وزاد إنتاج ليبيا على أساس شهري إلى 1.167 برميل نفط يوميا في فبراير، مقابل 1.023 مليون برميل يوميا في يناير الماضي، بزيادة يومية تقدر بـ144 ألف برميل.