استقرار سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار في السوق الرسمية

سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية استقرارًا نسبيًا عند مستوى 4.83 دينار، متماشيًا مع تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، في حين جرى تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى 6.95 دينار، بعد أن لامس في وقتٍ سابق حاجز الــ8 دنانير.

وبلغ سعر صرف صرف الجنيه الإسترليني أمام الدينار 6.14 دينار بينما استقرَ سعر صرف اليورو أمام نظيره الدينار عند مستوى 5.25 دينار، وفقَ نشرة العملات التي نشرها مصرف ليبيا المركزي، عبر موقعه الإلكتروني.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مستوى 1.28 دينار، في حين بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 1.31 دينار، وجرى تداول الدينار التونسي عند 1.55دينار، بينما استقرتْ استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.15 دينار، بحسب المصرف المركزي.

وفي سياقِ الإصلاحات النقدية والمالية، دعا صندوق النقد الدولي خلال اختتام مشاوراتِ المادة (4) بين مصرف ليبيا المركزي والصندوق؛ إلى تنويعِ مصادر الدخل والاقتصاد وضبط وترشيد الإنفاق العام.

بعثة صندوق النقد التي اختتمت مشاوراتها في تونس، شدّدت على ضرورة معالجة ملف دعم المحروقات وأهمية تبني المركزي إصلاحات عاجلة في المالية العامة للدولة.

كما تضمّن الصندوق تطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية، وتطوير أطر الحوكمة، وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني، فضلاً عن المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التقلبات والظروف والمخاطر الداخلية والخارجية، بحسبِ ما ورد في منشورٍ على حساب مصرف ليبيا المركزي عبر منصة فيسبوك.