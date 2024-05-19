روائع التاريخ والثقافة.. استكشف عظمة مواقع التراث العالمي الليبية

أخبار ليبيا 24

تحيط بليبيا ثروات ثقافية وتاريخية تشكل جزءًا لا يتجزأ من تراث البشرية. في إطار جهود الحفاظ على هذا التراث الثمين، تُدرج اللجنة التراث العالمي، التي اجتمعت في إسطنبول، خمسة مواقع ليبية على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، لتثير تحديات الحفاظ والحماية في ظل الظروف الراهنة.

تعتبر مدينة شحات الأثرية من أبرز هذه المواقع، حيث تروي تاريخًا غنيًا يمتد لآلاف السنين. تجسد أطلالها الضاربة في القدم عظمة الحضارة الليبية القديمة، وتشهد الباقيات الأثرية الرومانية والبيزنطية على تطورها وازدهارها عبر العصور.

بمثلها، تحتضن مدينة لبدة الكبرى الأثرية ماضٍ عريقًا يعكس تأثير الحضارات المتعاقبة على هذه الأرض السحرية. تقع في منطقة المرقب بالقرب من طرابلس، وتتميز بمسرحها الروماني الشهير ومعالمها التاريخية الباهرة التي ترجع إلى العصور الرومانية والبيزنطية.

وليست صبراتة الأثرية بأقل تأثيرًا، إذ تعكس تاريخًا متداخلًا بين الحضارات القديمة، وتجسد روعة الفن المعماري والتصميم الحضاري للعصور القديمة، مما جعلها تحظى بتقدير واهتمام المجتمع الدولي كموقع مهم على قائمة التراث العالمي.

من جهة أخرى، تتمتع جبال أكاكوس الصخرية بجمال طبيعي لا يُضاهى، حيث تعكس الرسوم الصخرية المتنوعة والمدهشة تاريخًا غنيًا وحياة قديمة تنمو في أعماق الصحراء، وتجسد مهارة الفنانين القدامى في تحويل الصخور إلى لوحات فنية تروي قصصًا وحكايات تاريخية مثيرة.

أما مدينة غدامس القديمة، فتُعتبر مدينة الأرواح التي تعكس عمق التواصل بين الإنسان والطبيعة، حيث تندمج المباني التقليدية مع تضاريس الواحة بأسلوب يمزج بين الفن المعماري والطبيعة بكل أناقة وتناغم.

هذه المواقع الأثرية الليبية تعد شاهدًا حيًا على تنوع وثراء التراث الإنساني، وتجسد روعة الفن والتصميم في العالم القديم. وفي ظل التحديات الراهنة، يتطلب الحفاظ على هذا التراث التاريخي جهودًا مشتركة وتعاون دولي للحفاظ عليه وإدراجه ضمن إرث الإنسانية العالمي المشترك.