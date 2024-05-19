دراسة حديثة: نظام الكيتو الغذائي قد يتلف الأعضاء

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يتبع الكثير من الناس أنواع مختلفة من النظام الغذائي واشتهر الكيتو كأحد هذه الأنظمة إذ يركز على تناول السعرات الحرارية من البروتين والدهون وليس الكثير من الكربوهيدرات وذلك للتخلص من الوزن بسرعة وتحسين عملية التمثيل الغذائي لديهم وبالتالي فقدان الوزن.

ولكن كشفت دراسة حديثة، أن تكديس البروتين والاستغناء عن الكربوهيدرات يمكن أن يكون لهما جانب سلبي خطير، فقد أفاد باحثون في مجلة (Science Advance) العلمية الأميركية بأن الفئران التي اجريت عليها الدراسة، تغذَّت على نوع معين من النظام الغذائي الكيتوني تراكمت لديها ما يسمى (الخلايا الهرمة) في أعضائها.

حول الدراسة

ولا تثبت النتائج أن الأنظمة الغذائية الكيتونية ضارة بالبشر على نحو الذي أظهرته عند الفئران إذ يبين طبيب القلب في مركز (كليفلاند كلينك) الطبي (واي هونغ ويلسون تانغ) الذي لم يشارك في الدراسة “تمثل هذه الورقة إضافة مهمة” للبحث حول آثار النظام الغذائي الجانبية المحتملة ويؤكد “نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر حذراً”.

ووجدت الدراسة أن نظام «الكيتو» يؤثر على مستويات (p53) الذي يُعدّ أحد أدواره “تنظيم الشيخوخة الخلوية”، وإخبار الخلايا المجهدة بالتوقف عن الانقسام قبل أن تسبب مشكلات. وعادةً ما يقوم الجهاز المناعي بإعدام الخلايا الهرمة، ولكن “عندما تستمر فإنها تسبب الفوضى” وتفرز جزيئات يمكن أن تسبب الالتهابات وغيرها من التأثيرات الضارة.

وخلصت الدراسة أن مستويات بروتين (p53) التي ارتفعت في الحيوانات التي تتبع النظام الغذائي الكيتوني، واكتشف العلماء أيضاً زيادة في الجزيئات الأخرى التي تشير إلى وجود خلايا هرمة، ولكن ما يبعث على الاطمئنان هو أنهم وجدوا أنه بعد توقف لمدة 3 أسابيع عن النظام الغذائي، عاد مستوى الخلايا الهرمة إلى طبيعته تقريباً.