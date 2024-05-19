بحث فرص التعاون التجاري بين ليبيا ومصر

أخبار ليبيا 24

زار وفد جمعية رجال أعمال الإسكندرية وممثلين عن إدارة الغرفة التجارية المصرية، عدداً من المدن الليبية وعقد اجتماعات ثنائية مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية لبحث فرص التعاون التجاري بين البلدين.

مباحثات حثيثة لتحسين اقتصاد البلدين

وناقش الوفد التجاري المصري الذي ضم عدداً من الشركات الرائدة لرجال الأعمال، ونظرائهم من رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال الليبية، مجموعة من الملفات المشتركة التي تساهم في فتح آفاق استثمارية وتجارية جديدة، إلى جانب بحث سبل تيسير التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات التجارية بحسب بيان صادر عن الوفد المصري.

وشملت الزيارة كل من مدينة بنغازي ومصراتة وطرابلس، إذ تم تبادل وجهات النظر والرؤى حول الفرص الاستثمارية المتاحة بين ليبيا ومصر خلال لقاء مع محمد الرعيض رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا ، بحضور مسؤولي الغرفة، وسفير مصر في ليبيا تامر حفني، ومحمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية في ليبيا.

وفي لقاء بنغازي استعرض رئيس هيئة الاستثمار خلال اللقاء تسهيلات الاستثمار في ليبيا، مقدما شرحاً وافياً لقانون الاستثمار والحوافز المطروحة للمستثمرين سواء استثمار حر مباشر أو بوجود ائتلاف مع شركة ليبية، كما أجرى الوفد المصري زيارات ميدانية لعدد من الشركات الليبية الخاصة القابضة في عدد من المجالات، وتم الاتفاق بشكل مبدئي على تشجيع وتسهيل سبل التعاون لتنمية البلدين.