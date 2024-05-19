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الوطنية لحقوق الإنسان تدين اشتباكات الزاوية وتطالب بتحقيق عاجل

19 مايو، 2024 12:10 ص
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الوطنية لحقوق الإنسـان تتهم تونس بدفع مهاجرين نحو حدود ليبيا
الوطنية لحقوق الإنسـان تتهم تونس بدفع مهاجرين نحو حدود ليبيا

أخبار ليبيا 24

أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيانها الاشتباكات المسلحة الدائرة في مدينة الزاوية، معتبرة ذلك فشلاً كبيراً لحكومة الدبيبة، وطالبت المجلس الرئاسي والحكومة بفتح تحقيق عاجل وشامل.

وأوضحت المؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24″، أن تجدد أعمال العنف والاشتباكات بين الجماعات والتشكيلات المسلحة التي تحظى بشرعية حكومة الوحدة يمثل فشلاً كبيراً لوزارة الداخلية. ودعت المؤسسة إلى العمل بشكل سريع على إعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه من خلال تفكيك التشكيلات المسلحة غير المنضبطة والخارجة عن القانون.

الوطنية لحقوق الإنسان تدين اشتباكات الزاوية وتطالب بتحقيق عاجل
الوطنية لحقوق الإنسان تدين اشتباكات الزاوية وتطالب بتحقيق عاجل

الوطنية لحقوق الإنسان: الاشتباكات في الزاوية تمثل فشلاً كبيراً لحكومة الدبيبة

كما طالبت المؤسسة المجلس الرئاسي والحكومة بفتح تحقيق جاد وشامل في أسباب العنف والاشتباكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية، والعمل على إدراج أسماء أمراء الحرب ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.

الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإعادة هيكلة قطاع الأمن وتفكيك التشكيلات المسلحة

وأكد البيان أن الاشتباكات وأعمال العنف بين الجماعات والتشكيلات المسلحة حولت الأحياء السكنية والشوارع إلى ساحة حرب، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والمصابين. وطالبت المؤسسة بالوقف الفوري لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية وضواحيها، وفتح ممرات آمنة لتمكين فرق الإسعاف والهلال الأحمر من إخراج المدنيين والعائلات العالقة.

كما دعت المؤسسة جميع المواطنين والمقيمين في مناطق النزاع إلى عدم التحرك في محيط هذه المناطق، وأخذ الحيطة والحذر حتى تستقر الأوضاع.

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19 مايو، 2024 12:10 ص
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