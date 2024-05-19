المنطقة الحرة مصراتة تستقبل آلاف الأطنان من السُكر والبنزين والديزل

استقبلتْ المنطقة الحرة مصراتة 3 بواخر تجارية تحوي الأرز والديزل والبنزين.

وبحسبِ المنطقة الحرة مصراتة، وصلت باخرة تجارية إلى أرصفت المنطقة تحمل اسم «GREAT VICTORY» التابعة للوكيل الكلاحي الأفق اللامع، محملة بـ40 ألف طن من السكر المكيس، آتية من الصين.

المنطقة الحرة مصراتة، أكدتْ في بياناتها حول حركة السفن اليومية، وصول الناقلة النفطية التي تحمل اسم «PETRONILLA» التابعة للوكيل الملاحي البدر، وعلى متنها 32660 لتر من بنزين 95 آتية من مالطا.

وأشارت المنطقة الحرة مصراتة إلى وصول ناقلة نفطية أخرى إلى أرصفة الميناء، تحمل اسم «ANDROMEDA» التابعة للوكيل الملاحي شركة البدر، محملة بـ30018 لتر من الغاز المسال آتية من اليونان.

وفيما سبق.. وصلت إلى المنطقة الحرة مصراتة 3 بواخر تجارية تحوي على متنها الديزل والزيت الثقيل وحاويات السلع والبضائع المتنوعة.

وبحسبِ المنطقة الحرة مصراتة، استقبلتْ أرصفة الميناء ناقلة نفطية تحمل اسم (ARIN) محملة بــــ28.122 طن من الزيت الثقيل، آتية من ميناء الزويتينة النفطي.

كما وصلت إلى أرصفة الميناء ناقلة نفطية أخرى تحمل اسم (AKTI A) تحوي 32794 ألف لتر من الديزل آتية من بلجيكا.

وأشارتْ المنطقة الحرة مصراتة إلى وصول باخرة تجارية تحمل اسم (PARPALI) محمّلة بــــ350 حاوية بضائع وسلع مختلفة آتية من تركيا، بالإضافة إلى وصول ناقلة حاويات أخرى تحمل اسم (ASTRID L) محملة بــ240 حاوية بضائع وسلع متنوعة آتية من مصر.

وفي وقتٍ سابق… استقبلتْ المنطقة الحرة مصراتة سفينة تجارية تحمل اسم NORAYA تحوي 22.875 ألف طُن من السكر المكيس آتية من الهند، وذلك بعد أيامٍ من وصول الباخرة التجارية JUPITER، التي أفرغت حمولتها التي قُدرت بـــ23 ألف طن من السًكر المكيس آتية هي الأخرى من الهند.