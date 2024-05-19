المرعاش: اشتباكات الزاوية وغلق معبر رأس اجدير أعراض لعدم الاستقرار

اعتبر المحلل السياسي كامل المرعاش أن الاشتباكات في مدينة الزاوية وإغلاق معبر رأس أجدير الرابط بين ليبيا وتونس هي أعراض مرشحة للتكرار في طرابلس وجميع مدن المنطقة الغربية. وأشار إلى أن هناك دولاً غربية تقف وراء هذه الاشتباكات بهدف إبقاء ليبيا في حالة من الفشل.

وأوضح المرعاش في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ليبيا بوجود المليشيات المسلحة، والتي لا يمكن تحييدها نظراً للدعم المحلي والدولي الذي تتلقاه. وأضاف أن ليبيا لن تشهد أي انتخابات في ظل وجود قوى دولية تستفيد من الوضع الراهن وتحاول الاعتماد على هذه المليشيات لتحقيق مصالحها.

وشدد المرعاش على أن توحيد ليبيا يتطلب القضاء على المليشيات التي تشكل أوراماً سرطانية في جسد الدولة، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال جراحة دقيقة. واعتبر أن تحقيق ذلك يتطلب حركة عصيان مدني واسعة في جميع مناطق البلاد، لإجبار القوى الدولية على التوقف عن التدخل، ووضع ليبيا على مسار الحياة الديمقراطية واستعادة سيادتها.

وأشار المرعاش إلى أن ليبيا، في سعيها للخروج من أزماتها، تجد نفسها مكبلة بالمليشيات المسلحة التي تتحكم في مصيرها وتعرقل مستقبلها. فهذه المليشيات تبرز بين الحين والآخر في اشتباكات مسلحة، مما يبعث برسائل واضحة بأن الاستقرار لا يزال بعيد المنال، ولكن في الوقت ذاته تؤكد على ضرورة توحيد شرق ليبيا وغربها تحت حكومة واحدة قادرة على المضي قدماً نحو الانتخابات المؤجلة.

واندلعت اشتباكات مسلحة فجر السبت في منطقة الزاوية بين مليشيات تابعة لمحمد بحرون الملقب بـ«الفار» وأخرى تابعة لحسن بوزريبة، نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار. بدأت الاشتباكات بعد القبض على متورطين في مقتل الشاب البوراوي حليلة، مما دفع الأطراف المحلية للتدخل لوقف الاشتباكات وإخراج العالقين من المناطق المتضررة.