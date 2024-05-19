القلق يسود إيران.. حادث مروحية يعرض حياة الرئيس إبراهيم رئيسي للخطر

أعلنت وسائل إعلام إيرانية تعرض مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية. وأوضحت المصادر أن موكب الرئيس كان مكونًا من ثلاث مروحيات، وكان وزير الخارجية أمير عبداللهيان وعدد من المسؤولين على متن المروحية مع الرئيس.

في أعقاب الحادث، تم إرسال طائرات مسيرة تابعة للهلال الأحمر إلى موقع المروحية. وأشار أحد مرافقي الرئيس إلى أن هناك آمالًا كبيرة في انتهاء الحادث دون خسائر في الأرواح، في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها فرق الإغاثة للبحث عن المروحية التي لا يزال وضعها مجهولاً بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة رويترز أن وكالة فارس الإيرانية دعت الإيرانيين للدعاء للرئيس رئيسي عقب تقارير عن سقوط المروحية. وأفاد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بأن أعضاء من مجلس الوزراء قد غادروا إلى تبريز لمتابعة عمليات البحث عن الرئيس ومرافقيه.

وفي سياق متصل، بث التلفزيون الإيراني صلوات من أجل سلامة الرئيس رئيسي، مشيرًا إلى أن الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف تعرقل جهود فرق الإنقاذ. وحتى الآن، لم يُعثر على المروحية ولا توجد معلومات مؤكدة عن وضع الرئيس والمرافقين.

أوضح وزير الداخلية الإيراني أن المروحية عانت من هبوط صعب، مما زاد من صعوبة الاتصال بفريق الرئيس بسبب طبيعة المكان الجغرافية. وأضاف أن فرق الإنقاذ لا تزال في الطريق رغم التحديات الجوية الصعبة.

وفي تصريح لمسؤول إيراني نقلته رويترز، تم الإشارة إلى أن حياة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان في خطر بعد تحطم المروحية، مضيفًا أن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية، لكن الأمل لا يزال موجودًا في العثور عليهم سالمين.