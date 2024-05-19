أخبار دوليةالأخبار

القلق يسود إيران.. حادث مروحية يعرض حياة الرئيس إبراهيم رئيسي للخطر

في ظروف جوية قاسية.. مروحية تقل الرئيس الإيراني تتعرض لحادث في أذربيجان الشرقية

19 مايو، 2024 5:24 م
0 0
القلق يسود إيران.. حادث مروحية يعرض حياة الرئيس إبراهيم رئيسي للخطر
القلق يسود إيران.. حادث مروحية يعرض حياة الرئيس إبراهيم رئيسي للخطر

أخبار ليبيا 24

أعلنت وسائل إعلام إيرانية تعرض مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية. وأوضحت المصادر أن موكب الرئيس كان مكونًا من ثلاث مروحيات، وكان وزير الخارجية أمير عبداللهيان وعدد من المسؤولين على متن المروحية مع الرئيس.

في أعقاب الحادث، تم إرسال طائرات مسيرة تابعة للهلال الأحمر إلى موقع المروحية. وأشار أحد مرافقي الرئيس إلى أن هناك آمالًا كبيرة في انتهاء الحادث دون خسائر في الأرواح، في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها فرق الإغاثة للبحث عن المروحية التي لا يزال وضعها مجهولاً بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة رويترز أن وكالة فارس الإيرانية دعت الإيرانيين للدعاء للرئيس رئيسي عقب تقارير عن سقوط المروحية. وأفاد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بأن أعضاء من مجلس الوزراء قد غادروا إلى تبريز لمتابعة عمليات البحث عن الرئيس ومرافقيه.

وفي سياق متصل، بث التلفزيون الإيراني صلوات من أجل سلامة الرئيس رئيسي، مشيرًا إلى أن الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف تعرقل جهود فرق الإنقاذ. وحتى الآن، لم يُعثر على المروحية ولا توجد معلومات مؤكدة عن وضع الرئيس والمرافقين.

أوضح وزير الداخلية الإيراني أن المروحية عانت من هبوط صعب، مما زاد من صعوبة الاتصال بفريق الرئيس بسبب طبيعة المكان الجغرافية. وأضاف أن فرق الإنقاذ لا تزال في الطريق رغم التحديات الجوية الصعبة.

وفي تصريح لمسؤول إيراني نقلته رويترز، تم الإشارة إلى أن حياة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان في خطر بعد تحطم المروحية، مضيفًا أن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية، لكن الأمل لا يزال موجودًا في العثور عليهم سالمين.

الوسوم
19 مايو، 2024 5:24 م
0 0

المزيد من الأخبار

الأهلي الترجي

التعادل السلبي يحسم لقاء الأهلي المصري والترجي التونسي في رادس

19 مايو، 2024 5:13 م
image 6483441 2024 05 19T162002.821

الجيلاني يؤكد: الاتفاق على ضبط السلاح المنتشر في الزاوية

19 مايو، 2024 4:01 م
عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي،

عبد الله اللافي.. إخفاق في إدارة المصالحة الوطنية واحتواء اشتباكات الزاوية

19 مايو، 2024 3:52 م
image 6483441 2024 05 19T162007.496

الحكومة الليبية تختتم فعاليات ندوة تأنيث الهجرة ببنغازي

19 مايو، 2024 3:21 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى