مع حلول الصيف.. ما هي الدول الأوروبية الرخيصة لقضاء العطل؟

مع حلول فصل الصيف، واقتراب موسم العطلات، يبدأ الحديث حول الدول والوجهات المناسبة لقضاء عطلة الصيف والترفيه عن النفس، وفي هذا المقال سنفصّل لكم أفضل الوجهات الأوروبية والأقل تكلفة لقضاء أوقات مميزة.

كشف موقع «The UK Post Office» في تقريره السنوي حول العطل والمدن الأكثر والأنسب زيارةً خلال فصل الصيف على مستوى أوروبا، عن أن تكلفة العطلات في أوروبا انكمشت 60% هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

– الأقل تكلفة:

بحسب موقع «The UK Post Office» احتلتفيلنيوس عاصمة ليتوانيا المركز الأول من حيث عدد الزيارات والتكلفة، إذ تعتبر تكلفة الرحلة أقل بأكثر من 10% من لشبونة التي جاءت بالمرتبة الثانية، وأشار موقع «The UK Post Office» إلى أن التكلفة المادية في هاتين الدولاين أقل من نصف تكاليف 18 مدينة أخرى، بحسب التقرير.

– الأعلى تكلفة:

ووفقًا لموقع «The UK Post Office» كانت مدينة أمستردام الهولندية أعلى المدن تكلفة وفقاً للاستطلاع الذي أجراه الموقع، على الرغم من تراجع الأسعار بنحو 8.3% في أكبر انخفاض بين المدن الأوروبية التي شملها المسح والبالغ عددها حوالي 37 مدينة، بحسب موقع «The UK Post Office».

من جهةٍ أخرى.. كشفت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» عن أكثر الأماكن إثارةً للزيارة في العام 2024، في أوروبا وأمريكا الشمالية وبريطانيا، وهذه المدن هي:

«أوروبا»

-ألبانيا

-أيرلندا الشمالية

-رومانيا

-اسكتلندا

-انجلترا

– بومبي، إيطاليا

-فنلندا

-ألمانيا

فاليتا، مالطا

«الأمريكتان»

-صحراء أتاكاما، تشيلي

– ليما، بيرو

– نيويورك

-تكساس

«أفريقيا»

-رواندا

-غابات مدغشقر